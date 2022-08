Neue Firma: Direktor und Mentaltrainer

Ab 1. September wird Moosbrunn um ein Unternehmen reicher werden, denn Reinhard Ransböck eröffnet dann seine Firma „ENTWICKLUNG.persönlich“, mit der er unter anderem Orientierung und Hilfestellung für Menschen bei beruflichen und persönlichen Themen anbietet.

Ransböck ist in der Umgebung kein Unbekannter, denn seit 2009 ist er als Direktor an der Mittelschule in Lanzendorf tätig. Nebenbei ließ er sich zum Mental- und Bewusstseinstrainer ausbilden, weshalb er nun den Entschluss fiel, ein Beratungsunternehmen in seiner Heimatgemeinde zu gründen. Derzeit befindet er sich in Bildungskarenz und widmet sich seiner neuen Firma. Ob er weiterhin Direktor bleibt, will Ransböck nächstes Jahr entscheiden.

„Gerade in Zeiten, die wir als instabil empfinden, ist es wesentlich, die eigene Persönlichkeit gut zu kennen“, erklärt Ransböck. Bei seiner Arbeit kommen verschiedene Techniken der Meditation und des Mentaltrainings zur Anwendung. Damit soll das individuelle Potential im Beruf und Privatleben besser ausgeschöpft werden und zu einer besseren Entwicklung führen.

Über den Firmenzuwachs im Ort ist Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP) erfreut: „Es ist ein mutiger Schritt in die Selbstständigkeit und wünsche viel Erfolg für die Zukunft in der Moosbrunner Wirtschaft.“

