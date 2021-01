Ab 11. Jänner öffnet Moosbrunns erster Zahnarzt Reza Naderi offiziell seine Praxis in der umgebauten Sparkassenfiliale an der Hauptstraße 63. „Voriges Jahr wurde eine Kassenplanstelle in der Gemeinde eingerichtet und schließlich der beste Kandidat von Zahnärztekammer und Krankenkassa ausgewählt. Damit bekommt Moosbrunn erstmalig einen eigenen Dentalmediziner“, zeigt sich Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP) erfreut.

Seit 4. Jänner können Termine vereinbart werden, geöffnet sein wird ab kommender Woche von Montag bis Freitag. Seine Ausbildung absolvierte der Deutsche unter anderem in den USA an der Universität Pittsburgh und in Texas. Berufliche Erfahrungen sammelte Nadari in einer eigenen Praxis in Passau, die er seit 2007 betrieben hat. Derzeit lebt er mit seiner Frau und seinen drei Töchtern in Wien. Bis das geplante Ärztezentrum in der Hauptstraße 75 errichtet wird, in dem auch Allgemeinmediziner Clemens Regner und eine Apotheke untergebracht werden sollen, wird Naderi in der alten umgebauten Sparkassenfiliale mit zwei Behandlungsräumen praktizieren.