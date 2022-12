Startschuss für Detailplanung des Musikheims

Nach Volksschule und Gesundheitszentrum ist der Umbau der derzeitigen Rotkreuz-Station zum Musikerheim das nächste größere Bauprojekt auf der Moosbrunner Agenda. Der Gemeinderat setzte in der Sitzung vergangenen Woche nun einstimmig den nächsten Schritt hin zur Realisierung. So wurde die Detailplanung an das Architektenbüro „Arch + More“ vergeben, Kostenpunkt rund 18.300 Euro.

Die Planer haben auch den Vorentwurf erstellt. Zudem greift die Gemeinde bei „Arch + More“ auf bewährte Kräfte zurück, hat man doch gemeinsam bereits die Volksschule umgesetzt und arbeitet auch beim Gesundheitszentrum zusammen. Im selben Atemzug wurde die Firma „Weiss Baumanagement“ aus Götzendorf mit der Ausschreibung aber auch der Bauleitung sowie -aufsicht über 12.600 Euro beauftragt.

Insgesamt rechnet die Gemeindeführung um Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP) mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 240.000 Euro, die auch im Budget 2023 festgehalten sind. „Ziel ist es, den Umbau nächstes Jahre umzusetzen“, erklärt der Ortschef. Läuft alles nach Plan, wird die Vergabe der Baumeisterarbeiten vor dem Sommer erfolgen. Hocherfreut zeigt sich Frühling über die bereits zugesagte, finanzielle Unterstützung durch das Land NÖ. „Wir haben bereits die Zusage über 110.000 Euro erhalten. Das ist deutlich mehr als wir erhoffen durften“, jubelt der Bürgermeister.

