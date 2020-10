Frau in Himberg getötet: Schuldspruch für 57-Jährigen .

Mit einem rechtskräftigen Schuldspruch wegen Mordes hat am Donnerstag in Korneuburg der Prozess gegen einen 57-Jährigen geendet. Der Mann soll in einem Abbruchhaus in Himberg (Bezirk Bruck) gelebt und dort im Jahr 2015 seine Mitbewohnerin erstochen haben.