Großer Vespatreff im Schwechater Fußballstadion

Die Vespa-Ladys: Karin Szeliansky, Kerstin Macher, Katja Rirsch und Kamila Mlynska (Friseur Kamila aus Bad Deutsch-Altenburg). Armin, Aurel und Amelie Engelberger aus Zwölfaxing trafen Christian Ulreich aus Achau beim Vespateff. Mit Stones, The Clash, The Specials aber auch Italopop verwöhnen DJ Onkel Tassos und Fisch die Motorroller-Fans. Kathi Marzy und Roxy Franz fanden die Stimmung am Treff toll. Lukas und Papa Alex Studera hier mit Philipp Durst beim Vespatreffen im Tonn-Stadion. Mario Neuhauser zeigte Bastian wie gut das Quad-Motorrad fährt. Auf der Mini-E-Vespa war der kleine Mick unterwegs. Grünen-Stadtrat Simon Jahn war mit Tochter Timna am Vespatreff. Schwechats SP-Vizebürgermeister Christian Habesohn bedankte sich öffentlich für die gelungene Veranstaltung beim Organistatonsteam rund um Michael Szikora (Chico). Wolfgang Wallner aus Wilfleinsdorf zeigt Mario Papai aus Bruck an der Leitha sein Markenzeichen am vorderen Kotflügel: Es ist ein Frosch.

