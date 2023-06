Schwechater eröffnet Zentrum für Gesundheit, Brauerei und Musik

Bauherr Christian Müller-Uri lud letzten Samstag zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Familie zur Eröffnung des formschönen Gebäudes in der Brauhausstraße 13c . Im zweiten Stock (der zukünftigen kleinen Brauerei Fleck) war für den Empfang hergerichtet. Eine großzügige Terrasse mit Blick über das Freibad Schwechat diente als Plauderzone. Vor den sechs Braukesseln im Raum zeigte Müller Uri als Teil eines Streichquartetts, das er auch als Musiker eine gute Figur macht. Bernadette und Elias Schlembach sowie Mariela Riedl Friedrich unterstützten den Apotheker bei fünf Musikstücken. Anschließend bedankte sich Müller-Uri bei seinem Architekten Michael Moßburger, dafür, dass er so ein tolles Haus gestaltet habe. „Und das nicht nur von außen, sondern auch in den Innenräumen“, so Müller-Uri. Bei Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) bedankte sich der dreifache Apothekebesitzer für die Möglichkeit des Grundstücktausches und für den Streifen Grünland, den die Stadt für diesen Bau zur Verfügung stellte.

Gesundheitszentrum ist schon seit zwei Wochen in Betrieb

Das Ärztezentrum mit sechs Ordinationsräumen im ersten Stock ist schon seit Anfang Juni geöffnet. Die ersten Ordinationen wurden schon von dem Dermatologen (Hautarzt) Alexander Stella, der Ernährungswissenschaftlerin Isabella Förster, Psychologin Eva Neusiedler und Ana Marina Istoc mit Holosan Bioresonanz bezogen. Weiter Ärztinnen, Ärzte und Gesundheitsexperten werden noch gesucht. „Die neue Apotheke in Kombination mit dem Ärztezentrum ist ein großer Gewinn für die Bewohner des Brauhausviertels“, lobt SP-Bürgermeisterin Karin Baier den Multikomplex. Sie gratuliert dem Bauherrn zum gelungenen Projekt. Heinz Haberfeld, Präsident der NÖ Apothekerkammer, ist ein Freund Müller-Uris aus Studienzeiten. Er beschrieb den Schwechater in seiner Rede als vorausdenkenden Kollegen mit Zukunftsvisionen. Schmunzelnd meinte Haberfeld: „Er baut leidenschaftlich gerne!“. Nicht umsonst besitze Müller-Uri die Wallhofapotheke mit Ärztezentrum, die Landschaftsapotheke und jetzt auch die Brauhausapotheke mit Gesundheitszentrum Brauerei und Musikkeller.

Der Schwechater Musikerstammtisch zieht in Müller-Uris Keller

SMS-Obfrau Bernadette Schlembach ist Müller-Uris Geigenlehrerin, Und so kam es, dass die beiden über die Nutzung des Brauhausstraßen-Komplexes plauderten und der Musikschüler seiner Lehrerin spontan den neuen Keller als Proberaum anbot. Dafür textete Schlembach bei der Eröffnungsfeier Hermann Leopoldis Lied „Ein guada Tropfen, dreimal täglich“ um, und sang „Da Muskateller in Uris Keller ist die beste Medizin!“.