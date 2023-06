Fischamend: 45 Jahre alte Turm-Bilder im Heimatmuseum ausgestellt

„Es ist überwältigend, wenn man sich vor Augen führt, dass diese kindlichen Zeichnungen von mittlerweile gestandenen Frauen und Männern stammen“, erklärt Franz Lorenz, langjähriger Kustos des Heimatmuseums und Obmann der Fischamender Stadtmuseen. Seit dem Museumstag am Samstag sind die Zeichnungen im Turm zu sehen. Parallel dazu läuft das neue Kinderprogramm „Wir malen den Fischaturm“.

Gestartet wurde damit am Museumstag vor einem Monat. Geplant war, dass mit Museumsleiterin Barbara Marangoni am Samstag weitergeht, sie musste jedoch krankheitsbedingt passen. „Im Mai startete ich mit den Kindern den „endlosen“ Turm, wobei wir mit dem Dach des Fischaturms begonnen haben und uns dann nach unten arbeiteten“, erklärt Marangoni und führt fort: „Leider konnten wir am zweiten Termin nicht daran weitermalen. Das Banner wird vorerst aufgehängt und eventuell zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt“.