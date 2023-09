Himberg: „A Musical Moment“ im Volkshaus

Über 200 musicalbegeisterte Gäste fanden sich vergangenen Freitag, den 15. September im Himberger Volkshaus ein. Organisiert von der Marktgemeinde Himberg, in Zusammenarbeit mit der gebürtigen Himberger Sängerin und Schauspielerin Tanja Petrasek, gab dort die Gruppe „dolls & guy“ bekannte Lieder aus diversen Musicals zum Besten.

Die Sängerinnen und Sänger Tanja Petrasek, Pablo Grande und Daria Kinzer („dolls & guy“) präsentierten Stücke aus Musicals wie „Tanz der Vampire“, „Elisabeth“, „Phantom der Oper“ oder auch „Mamma Mia“. Abgerundet wurde das Programm durch die Tänzerin Petra Niedermayer sowie den Tänzer Stefan Ulreich.

„dolls & guy zeichnet sich vor allem durch seine Kombination aus langjähriger Freundschaft und Bühnenerfahrung aus. Dabei liegt uns am Herzen, dass wir unser Publikum mit gesanglichem Können und Gefühl berühren und den Alltag vergessen lassen können. Genau dann gilt eine Veranstaltung für uns als gelungen“, erzählt Petrasek. Man lege großen Wert auf Publikumsnähe und brenne selbst für das, was man in anderen entzünden wolle.

In Himberg sei dies vergangenen Freitag gelungen, wie Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) meint: „Die Stimmung war bezaubernd toll, das Publikum war von der ersten Minute an begeistert.“ Nach dem dreistündigen Programm bedankte sich Wendl bei den Künstlerinnen und Künstlern und überreichte den Damen einen Blumenstrauß und den Herren ein Weinset.