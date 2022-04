Kühe im Volkshaus Himberg

Werbung

Kälber, Kuhwohl und „Kuhrona“ sind die Schlagworte des neuen Musicals „Cows“. Das Künstlerpaar Daniel Karanitsch (Komposition) und Katahrina Krause (Buch und Text) hat damit einen abwechslungsreichen Abend geschaffen, der die Zuseher durchaus mit einigen kritischen Gedanken zu den Themen Tierhaltung und Konsumwahn entlässt.

Nach fünf ausverkauften Vorstellungen in Wien tourt das Musical nun durch Niederösterreich und wird am 30. April im Himberger Volkshaus gastieren. Inspiriert durch Andrew Lloyd Webbers Musical „Cats“, beleuchtet „Cows“ das Leben einer Kuhherde: Sechs glückliche Kühe haben ein schönes Leben, träumen jedoch von einer besseren Welt, in der keine Kuh mehr Nutztier sein muss. Tickets sind unter cowsdasmusical.com/tickets erhältlich.

