„Funtastic Singers“ rockten mit neuer Show das Theater Forum Schwechat

Als letztes Lied präsentierten die Funtastic Singers "Footloose" aus dem gleichnamigen Musikfilm aus 1984. Chorleiter der Funtastic Singer Philipp van der Klaauw singt das Lied „Die unstillbare Gier“ aus Tanz der Vampire. Jutta Hubner führt durch den Abend. Dier Leopoldsdorf Chor singt den Zungenbrecher mit 34 Buchstaben- „Supercalifragilisticexpialigetisch“ aus dem Musical „Mary Poppins“. Jutta Hubner trat in verschiedenen Rollen auf die Bühne im Theater Forum Schwechat (hier als ungarische Diva). Berni Vollnhofer sang "Dont stop me now" von der Kultband Queen und machte als Freddy Mercury eine gute Figur. Auch die Choreografien der Funtastic Singers waren sehr ansprechend. Elisabeth Konnerth und Heinrich Ortner im Duett. "I Wanna Be Like You" sangen Christian Brabetz und Michael Jörg. Nina Lange sang "One Night only" aus dem Musical "Dreamgirls" Nina Lange unterstützt von ihren Chorkolleginnen bei "One Night only". Jeder Mensch ist was Besonderes, meinte Jutta Hubner und der Chor sang "Let you freak Flag fly ". Nach tosendem Applaus gab es als Zugabe noch ein "funtastisches" ABBA Medley zu hören. Helmut Ortner mit Dialekt-Solostart von "Es is scho spät"

