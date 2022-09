Musik aus Louisiana (USA) in Maria Lanzendorf

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Volksmusik aus den USA erwartet die Konzertbesucherinnen und -besucher am kommenden Samstag (17. September) in Maria Lanzendorf. Zu hören sein wird aber nicht Country- oder Bluegrass-Musik, denn die "Cajun Red Stars" haben sich einer anderen Musikrichtung verschrieben.

Cajun ist jener Sound, den die im 18. Jahrhundert aus Kanada in den Süden der heutigen USA geflüchteten frankophonen Einwanderer mitgebracht hatten. Mit Geige (Fiddle), Bass, Schlagzeug, einem "Waschbrett" und der typischen Pedal-Steel-Gitarre erzeugen Bernadette Schlembach, Erich Dirnwöber, Jörg Gaisbauer, Klaus Dolezal und Martin Köb jene Stimmung, die noch heute in Baton Rouge, der von Maria Lanzendorf 8700 Kilometer Luftlinie entfernten Hauptstadt Louisianas, oder in New Orleans für besondere Stimmung sorgt.

Das Konzert wird von der Grünen Liste organisiert und beginnt am Samstag (17. September) um 20 Uhr. – Eintritt: freie Spende. – Platzreservation direkt im Gasthaus Maria Lanzendorfer Hof unter 02235 20343

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.