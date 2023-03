Ebergassinger Sportclub feierte Party im Volksheim

Um den Fußballverein nach einigen turbulenten Monaten wieder in ruhiger Fahrwasser zu fahren, will der kürzlich neu eingesetzte Vorstand den Klub in Ebergassing noch besser verankern. Aus diesem Grund entschied man sich am Samstag zu einer Partynacht im Volksheim einzuladen. Und damit kurz vor dem Saisonstart am 25. März gegen des SC Moosbrunn auf eigenem Rasen.

Bereits im Vorfeld war die Resonanz äußerst erfreulich, wie Hagen anhand der zahlreichen Reservierungen festhielt. „Es ist ein Abend für Jung und jung gebliebene“, erklärte der Sportvereins-Chef im Gespräch mit der NÖN. Für den musikalischen Part mit Songs aus den 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren sorgte das DJ-Duo Michi und Clemens. „Wir planen auf jeden Fall nächstes Jahr die Party wieder zu veranstalten“, hielt Obmann Hagen fest.

