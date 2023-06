Comeback für Sommerkonzert des Stadtchors Fischamend

Durch den Mitgliederschwund des Stadtchors Fischamend (NÖN hat berichtet) tritt dieser nun zusammen mit Pro Musica aus Haslau-Maria Ellend auf. „Pro Musica braucht einen Chorleiter, wir brauchen mehr Sänger und Sängerinnen. Durch unsere Kooperation ergänzen wir uns gegenseitig“, erklärt Obmann des Stadtchors Siegmar Dominik.

Da der Beginn der Zusammenarbeit noch nicht so lange her sei, verfügen die beiden Chöre nicht über ein Programm, welches eine Stunde füllen könnte. „Daher haben wir uns auf eine kleinere Anzahl an Liedern geeinigt, die wir singen und das Vokalensemble der Musikschule Donauland sowie zwei weitere Chöre eingeladen“, so Dominik.

Diese seien die Chorvereinigung Korneuburg und der kroatische Chor aus Wien „Otvorena srca“. Mit Letztgenanntem hat die Musikgruppe unter Dominik bereits vor einem Jahr in der Kirch St. Michael gesungen. In neuer Kooperation mit Haslau-Maria Ellend performt der Stadtchor sechs, alle anderen vier Stücke. Eintritt ist übrigens eine freie Spende.