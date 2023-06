Klein-Neusiedler suchen die Superstars

Der Musikverein hat schon fast alles unter Dach und Fach. Von 23. bis 25. Juni geht in der Bankgasse nämlich wieder der Musikerheurige über die Bühne. Beginn ist am Freitag um 17 Uhr. Neben dem klassischen Festbetrieb mit allerlei kulinarischen Schmankerln darf man sich beim Klein-Neusiedler Musikerheurigen heuer wieder eine besondere Showeinlage erwarten. Am Samstag heißt es um 18 Uhr nämlich: Klein-Neusiedl sucht den Superstar. Irina Bayer hat sich wieder ordentlich ins Zeug gelegt und wird gemeinsam mit Yvonne Heuber, Nadine Kammerzelt, Vanessa Kolowrat, Helmuth Paar, Thomas Koubek und Josef Buchinger auf der Bühne ein buntes Showprogramm aufführen. Danach gibt es einen Dämmerschoppen mit der Horavanka.

Am Sonntag wartet der traditionelle Frühschoppen mit dem Ersten Zayataler Musikverein und eine Jubiläumstombola auf die Gäste. Sowohl samstags als auch sonntags verwöhnen die Musiker ihre Gäste mit Schnitzeln.