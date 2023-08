„Rock am Zug“ bringt 1.460 Euro für Eisenbahnmuseum Schwechat

„Es hat einfach alles gepasst. Mit über 300 Besuchern war es ein denkwürdiger Abend“, zeigt sich Simon Jahn auch etwas mehr als zwei Monate später noch begeistert. Nach einer dreijährigen Zwangspause kehrte „Rock am Zug“ Ende Mai wieder ins Schwechater Eisenbahnmuseum zurück. Mit einer musikalischen Mischung aus Rock, Heavy Metal oder auch Popsongs wussten die Bands zu überzeugen. Dank eines zur Bühne umfunktionierten Waggons hat „Rock am Zug“ auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal.

Dass „Rock am Zug“ trotz der jungen Geschichte von 2016 bis 2019, und nun eben wieder ab 2023, dennoch bereits eine treuen Fans hat, zeigt auch das finanzielle Ergebnis. Denn versprochen war, dass ein etwaiger Überschuss dem Eisenbahnmuseum zugute kommt. Tatsächlich konnte Cheforganisator Simon Jahn nun 1.460 Euro an Museumsleiter Mario Zelsacher übergeben. „Ein großes Dankeschön an alle Gäste, Mitarbeiter, Bands und Sponsoren“, hält Jahn fest und freut sich schon auf die Rock-Abfahrt 2024.