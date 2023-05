Musical-Hochgenuss in der Volksschule Mannswörth

Für die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Mannswörth startete mit September 2022 nicht nur das neue Schuljahr, es war auch der Beginn einer intensiven Probenzeit. In den Musikstunden probten alle vier Klassen ihren Part des Schulmusicals. „Wir haben bei uns an der Schule ja einen musischen Schwerpunkt“, hält Direktorin Maria Lager fest. War Christoph Apfelbeck angereist, dann fanden die Testläufe gemeinsam statt. Der Profi-Musicaldarsteller aus Wien spielt derzeit in Stuttgart (Deutschland) im Stück „Tanz der Vampire“ mit und nutzte freie Tage für die Arbeit mit den Mannswörther Kindern.

So wurde aus den bekannten Musicals „Der König der Löwen“, „Cats“, „Mamma Mia“ und „Tanz der Vampire“ und deren Liedern eine ganz neue, eigenständige Produktion. Jeweils eine Klasse stellte eine der Kult-Produktionen dar, durch die drei Kinder mit dem geheimnisvollen Theaterdirektor - gespielt von Apfelbeck - reisen. Am 15. und 16. Mai durften die Schüler im Turnsaal ihr Können gleich drei Mal zur Schau stellen, zwei Mal für die Eltern und einmal für die künftigen Erstklässler aus dem Kindergarten und Mitglieder des Pensionistenverbandes. Standing Ovations und „Zugabe“-Rufe gab es zurecht genau so oft.

Idee kam von Lehrerin Patricia Bayer-Blazey

Die Idee für das Schul-Musical kam übrigens von Lehrerin Patricia Bayer-Blazey, die in der Direktorin und ihren Kolleginnen sofort Mitstreiterinnen fand. „Ich bin für alles Feuer und Flamme, was die Kinder in den Mittelpunkt stellt“, unterstreicht Schulleiterin Maria Lager. Nachdem Bayer-Blazey und Apfelbeck befreundet sind, konnte sie den Musical-Profi leicht für das Projekt gewinnen. Das Duo hat das Stück auch gemeinsam geschrieben und sind dafür „nächtelang via Zoom gesessen“, wie Lager weiß.

Der 36-Jährige Musicaldarsteller arbeitet nebenberuflich häufig mit Schulen an Musikprojekten wie jenes in Mannswörth. „Es erinnert mich an meine eigenen Anfänge. Die Kinder haben ja keinerlei Erfahrung und dennoch kann daraus so etwas tolles entstehen“, schwärmt Apfelbeck im NÖN-Gespräch. Es sei zwar „viel Arbeit“ gewesen, doch am Ende habe alles geklappt und die Zusammenarbeit sei fantastisch gewesen. Die Kinder waren von Anfang an mit Leidenschaft dabei, bestätigt die Direktorin stolz.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.