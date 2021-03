Die Entscheidung ist gefallen: Unter dem Motto „Regional ist Genial“ wird es im Sommer wieder Konzerte lokaler Bands in den Gaststätten Schwechats geben. Dies ist ein Projekt der Wirtschaftsplattform Schwechat und des Schwechater Musikerstammtisches (SMS) und bekommt heuer zusätzlich Unterstützung von der Stadtgemeinde. Weitere Sponsoren der lokalen Konzertreihe sind die Brauunion, die Brauerei Stiegl, sowie lokale Unternehmer. Die Wirtschaftskammer fördert diese Aktion ebenfalls.

16 Bands spielen in 16 verschiedenen Lokalen der Stadt. Bei jedem teilnehmenden Gastwirt tritt an einem Abend eine Gratisband auf und sorgt damit erfahrungsgemäß für viele neue Gäste. Die Wirtschaftsplattform kümmert sich um die Entlohnung der MusikerInnen. „Zusätzlich zu den Förderungen gehen wir für die Bands nach den Konzerten immer mit dem Hut. Dabei war das Publikum 2020 sehr spendabel und ich glaube, das wird es auch heuer wieder sein“, hofft Elisabeth Strini (Obfrau der Wirtschaftsplattform).

Schwechats Verantwortliche für Kultur und Wirtschaft haben 2021 einiges vor und arbeiten schon an der Koordination der verschiedenen Aktionen. Ein buntes Frühlings- und Sommerprogramm ist geplant. Der Jazzbrunch, die Nestroyspiele, das Satirefestival (es wurde in die Sommermonate verlegt), Konzerte in der Rothmühle (organisiert von Martin Löbel) und eben „Regional ist Genial“ stehen am Kulturplan. „Jetzt geht es darum, alle Events terminlich so zu setzen, dass sich nichts oder wenig überschneidet. Soweit es vom Wetter her möglich ist, sollen alle Acts Open-Air stattfinden“, informiert ÖVP-Wirtschaftsstadtrat und Mitorganisator Anton Imre.

Noch im April, so Imre, müsste das Programm feststehen, denn im Mai druckt und verteilt die Stadtgemeinde den dicker Folder „Kultursommer Schwechat“. Dieser beinhaltet alle Termine. Laut dem ÖVP Obmann wird sich der Jazzbrunch im Mai heuer voraussichtlich im Felmayer Gastgarten oder im Himmel wiederfinden, denn die Felmayerscheune steht noch eine Weile für die Covid-19-Teststrecke und eventuell auch die künftige Impfstraße bereit.