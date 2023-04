Himberg: Strafverfahren gegen Ex-Lehrer eingestellt

Nachdem im Dezember des vergangenen Jahres ein Lehrer der Himberger Musikschule aufgrund von Belästigungsvorwürfen entlassen wurde, nahm die Staatsanwaltschaft Korneuburg Ermittlungen auf. Wie der Anwalt des Ex-Lehrers, Johannes Bügler, nun meint, sei er darüber informiert worden, dass das Strafverfahren gegen seinen Mandanten eingestellt wurde. Die Begründung: „Tatverwirklichung jeweils nicht erweislich, keine der vernommenen Personen konnte Angaben über sexuelle Übergriffe durch den Beschuldigten machen“. Die Staatsanwaltschaft bestätigt dies: „Alle Aussagen, manche davon waren anonym, wurden geprüft. Dabei ergab sich, dass keine gerichtlich strafbare Handlung nachweisbar war.“

Ex-Lehrer hält an Wiedereinstellung fest

Anhängig ist nun noch das Verfahren auf Wiedereinstellung in der Musikschule Himberg, worauf die ehemalige Lehrkraft im Jänner geklagt hat. Himbergs Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) könne sich dazu nicht weiter äußern, da die Gemeinde seitens des Gerichts keine neuen Informationen erhalten habe, er sich aber nur auf solche verlasse und alle weiteren Aussagen nicht kommentiere. Indes ziehe der entlassene Musiklehrer weitere rechtliche Schritte in Betracht. So wolle er laut Anwalt Bügler all jene belangen, die ihn belastet und somit seine Entlassung provoziert hätten.

Wann genau die Verhandlung am Landesgericht Korneuburg bezüglich der Wiederaufnahme des Dienstverhältnisses mit der Musikschule Himberg fortgesetzt wird, könne im Moment noch nicht gesagt werden. Bügler meint jedoch: „Da das Strafverfahren jetzt beendet ist, werde ich zeitnah einen Fortsetzungsantrag stellen, worauf der Richter einen Verhandlungstermin anberaumen wird. Ich gehe davon aus, dass die Verhandlung noch im Frühjahr stattfinden wird.“

