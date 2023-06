Landesgericht will Entlassung des Himberger Ex-Lehrers aufheben

Nachdem das Strafverfahren gegen den am 23.12.2022 entlassenen Himberger Musikschullehrer eingestellt wurde (die NÖN hat berichtet), gibt es nun die nächste Entwicklung in der Causa: Das Landesgericht Korneuburg hat in der vergangenen Verhandlung festgestellt, dass die Entlassung des Himbergers rechtsunwirksam sei. Das Gericht sieht nämlich einen Formalfehler in der Durchführung der Entlassung.

Wie der Rechtsanwalt der Gemeinde Himberg, Klaus Perl, festhält, widerspreche die Ansicht des Landesgerichts Korneuburg jedoch der Judikatur des Obersten Gerichtshofes. „Deshalb werden wir der Gemeinde die Erhebung einer Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil empfehlen“, sagt Perl. Wichtig sei es, die inhaltlichen Vorwürfe zu klären. Man sei außerdem nach wie vor davon überzeugt, dass die Entlassung alternativlos gewesen sei. Diese aufzuheben gedenke man nicht, genauso wenig wie dem Ex-Lehrer sein entgangenes Gehalt der letzten Monate zu gewähren.

Zustimmung der Personalvertreter nicht eingeholt

Das Landesgericht Korneuburg erläutert, dass der Gemeinderat keine konkreten Entlassungsgründe habe nennen können, zudem habe man nicht die notwendige Zustimmung des Personalausschusses eingeholt. Dies holte man nun nach, wobei sich ergab, dass vier der fünf Mitglieder des Ausschusses der Entlassung des Lehrers rückwirkend nicht zustimmten. Auch das Oberlandesgericht stellte ihm nun einen positiven Bescheid aus. „Ich habe lange auf eine fehlerhafte Vorgangsweise hingewiesen, die das Oberlandesgericht nun auch bestätigt hat“, sagt Johannes Bügler, Anwalt des ehemaligen Himberger Musikschullehrers. Der Ex-Lehrer hoffe, „dass es das dann war“ und er an die Schule zurückkehren könne. Wie berichtet wird die Marktgemeinde Himberg jedoch höchstwahrscheinlich gegen das erstinstanzliche Urteil vorgehen. Der Ausgang der Causa bleibt somit weiter offen.