Die gemeinsame Teststraße der Gemeinden Schwadorf, Kleinneusiedl, Rauchenwarth und Ebergassing im Hauptgebäude des Schwechater Abfallverbandes (AWS) in Schwadorf bietet ab 2. Oktober keine Corona-Testungen mehr an. Grund dafür ist die seit Wochen geringe Nachfrage in der geschaffenen Einrichtung erklärt Ortschef und AWS-Obmann Jürgen Maschl (SPÖ): „Im September hatten wir nur einen Tag, an dem 300 Leute testen gekommen sind. Durchschnittlich waren es nur noch 200 Leute am Tag, die das Angebot in Anspruch nahmen.“

Zum Vergleich: zu Spitzenzeiten erreichte die Teststraße eine Auslastung von 200 Corona-Tests in der Stunde. Stärkster Monat war der Mai, an dem bis zu 1.100 Personen an einem Tag testen gekommen sind. Insgesamt 76.000 Testungen wurden im Zeitraum von Februar bis Oktober durchgeführt, 150 davon ergaben ein positives Ergebnis.

Die Gemeinde blickt positiv auf die Organisation der Teststraße zurück. Die Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden und dem Roten Kreuz sei immer sehr gut gewesen zieht Maschl Bilanz: „Das Betreiben der Teststraße war immer ein harmonisches Miteinander und wir sind rückblickend mit der Durchführung sehr zufrieden." Regelmäßige Testmöglichkeiten gibt es weiterhin in umliegenden Apotheken der Nachbargemeinden oder auch im Schwechater Rathaus.