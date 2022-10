Fix: Fischamend wird eine Kurzparkzone

„Die außergewöhnlich hohe Beteiligung zeigt, dass es richtig war, die Bevölkerung einzubinden. Gerade in Zeiten der Politikverdrossenheit ist ein derartiges Ergebnis schön“, freut sich Bürgermeister Thomas Ram (RAM). Von 4.800 ausgesendeten Stimmzettel wurden rund 3.100 beantwortet, das entspricht 66 Prozent an Rücklauf. Davon haben sich 82 Prozent oder circa 2.600 Einwohner für eine „gebührenfreie Kurzparkzone“ ausgesprochen. Knapp 1.600 Personen haben keine Stimme abgegeben.

Auf dem Stimmzettel konnten auch Anregungen notiert werden, die noch geprüft werden. „Wir werden uns ansehen, ob es vernünftige Vorschläge gibt, die wir im Projekt berücksichtigen können“, erklärt der Stadtchef. Bis das Vorhaben umgesetzt wird, sind noch einige Schritte nötig. Zunächst müssen unter anderem Bundesstraßen in den Wirkungsbereich von Fischamend übertragen werden, um als Gemeinde Fremdparker strafen zu können. „Bis zur Flugsaison nächsten Jahres soll das Projekt umgesetzt sein“, versichert Stadtchef Ram.

Kurzparkzone mit Ausnahmeregelung

Im gesamten Stadtgebiet soll von Montag bis Freitag (8 bis 20 Uhr) und an Samstagen (8 bis 13 Uhr) die maximale Parkdauer auf drei Stunden beschränkt werden. Wer den Hauptwohnsitz oder einen Arbeitsvertrag eines ansässigen Unternehmens in der Stadtgemeinde vorweisen kann oder als Unternehmen den Firmensitz in der Fischastadt eingetragen hat, kann mit ca. 50 Euro eine Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen, die alle zwei Jahre erneuert werden muss.

Das Projekt „Gebührenfreie Kurzparkzone“ soll vor allem Fremdparker, die den Parkplatzkosten am Flughafen während des Urlaubs entgehen wollen, abschrecken.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.