Verwirrung hier, Unsicherheit dort. In den vergangenen Tagen war das Restaurant welche Notiz sie an der Eingangstüre des Kulturhauses vorfinden wird (www.noen.at berichtete). Schuld daran waren laut Auskunft von Gastronom Christian Ziegler die Ein- und Ausreisebeschränkungen, mit denen sein in der "Toscana" beschäftigtes Personal zu kämpfen hatte.

Aktuell, seit dem 5. Juni, ist das Lokal wieder geöffnet, da der Koch dank der Grenzöffnung zur Slowakei nun wieder mehr Bewegungsfreiheit geniesst und der Betrieb wieder gewährleistet werden kann. Geändert haben sich allerdings – und das nicht zum ersten Mal innert Tagen – die Öffnungszeiten. Waren für einen kurzen Zeitraum Mittwoch und Donnerstag die Ruhetage, so ist Ziegler wieder zum "Vor-Corona-System" der Ruhetage am Montag und Dienstag zurückgekehrt.