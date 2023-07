Nestroy-Spiele Schwechat: Geglückte Premiere unter Neo-Intendant

„Am Nachmittag war ich noch nervös, unmittelbar vor Beginn aber gar nicht mehr“, erzählt Christian Graf bei der Premiere seiner ersten Produktion „Eisenbahnheiraten“ im NÖN-Gespräch. Der Neo-Intendant und Regisseur trat mit den heurigen Nestroy-Spielen Schwechat das Erbe von Langzeit-Mastermind Peer Gruber an. Dieser zog sich im Vorjahr nach 50 Jahren zurück und übergab an das frühere Ensemblemitglied Graf. Dem neuen künstlerischen Leiter steht mit Florian Haslinger übrigens ebenfalls ein Schauspieler aus dem Nestroy-Team als kaufmännischer Chef zur Seite.

Die Premiere am Abend es 1. Juli kann jedenfalls als „geglückt“ bezeichnet werden. Nicht nur, dass der Applaus am Ende durchaus tosend ausfiel, spielte auch das Wetter mit. Denn die Generalprobe am Freitag fiel noch regenbedingt ins Wasser, zum offiziellen Theaterstart einen Tag später passt alles wieder. Auch wenn es eine „Zitterpartie“ war, wie Graf bestätigt. Besonders angetan zeigte sich der Intendant jedoch vom Schauspielteam selbst, und hier vor allem „kleinen Ensemble“. „So nenne ich jene Mitglieder, die nicht nur aber vor allem die Umbauten machen“, zollt er ihnen großen Respekt.

Verregnete Generalprobe störte nicht

Im Vorfeld habe man zigmal die Abläufe durchgespielt, auch auf Wunsch des Ensembles. „Sie haben oft gesagt: Lass es uns noch einmal probieren“, berichtet Graf begeistert vom enormen Teamspirit und Engagement. Generell ist man im Vorfeld enorm gut in der Zeit gelegen und konnte daher zwei Wochen lang intensiv proben. Zudem wäre alle „besonders textsicher“ gewesen. Da machte auch die verregnete Generalprobe nichts aus. „Das war die letzten Jahre auch so“, lacht der Intendant.

Für Graf ist im Vorfeld „alles zufriedenstellend verlaufen“. Es sei zwar eine „anstrengende, aber auch bereichernde Zeit“ gewesen, hielt er fest. Lob gab es bereits unmittelbar nach der Premiere unter anderem von Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ). „Bleibt so wie ihr seid, denn besser gehts nicht“, betonte die Stadtchefin. Ordentlichen Applaus gab es generell vom Premierenpublikum, worunter sich auch einige bekannte Gesichter befanden - siehe hier: