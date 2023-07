Nestroy-Spiele Schwechat: Hohe Promi-Dichte zum Theaterauftakt

Wenn es um die Bahn geht, darf eine Person nicht fehlen: Chris Lohner. Die frühere ORF-Moderatorin und Schauspielerin war von 1979 bis 2011 und ist nun wieder seit 2015 die „Stimme“ der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Zumindest wenn es um die Durchsagen an Bahnhöfen und in den Zügen geht. Was läge daher näher, als ihre Person in das neue Stück „Eisenbahnheiraten“ der Schwechater Nestroy-Spiele einbinden. Dachte sich zumindest Neo-Intendant Christian Graf, der heuer erstmals Regie führte und damit Langzeit-Regisseur Peter Gruber beerbte.

Im Stück wird Lohner von Gabi Herbsthofer perfekt interpretiert, bei der Premiere hatte aber das „Original“ ganz zu Beginn einen Kurz-Auftritt und übernahm die erste Bahnhofdurchsage. „Ich habe bei Chris Lohner angerufen und gefragt ob sie einen kurzen Auftritt machen würde. Und sie hat sofort zugesagt“, berichtete Neo-Intendant Christian Graf in seiner Dankesrede nach der Premiere. Bedankt hat er sich aber auch bei „Sponsorinnen und Sponsoren“, „Förderinnen und Fördern“ oder „Helferinnen und Helfern“ - „bei uns gendern wir auch in Niederösterreich“, ließ er wissen und erhielt dafür tosenden Applaus.

„ÖBB-Stimme“ Chris Lohner war aber nur eine von mehreren bekannten Gesichtern bei der Premiere. So saß auch Graf-Vorgänger Peter Gruber, das Kabarettisten-Ehepaar Monika Weinzettl und Gerold Rudle, Branchenkollege Erwin Steinhauer, „Was gibt es Neues“-Moderator und Einmal-Ensemblemitglied Oliver Baier, die Schauspieler Wolf Bachofner, Pia Baresch oder Markus Freistätter (Soko Donau), „Drag Queen“-Künstler Patrick Weber alias „Grazia Patricia“ oder Musiker Christian Deix im Publikum.

Aber auch zahlreiche lokale Prominenz wie Bürgermeisterin Karin Baier, ihr Vize Christian Habisohn, die Stadträte Vera Edelmayr, Inna Mlada und Anton Imre, die Ortschefinnen Astrid Reiser (Zwölfaxing) und Silvia Krispel (Lanzendorf), Leopoldsdorf Bürgermeister Fritz Blasnek, „Stiburek“-Prokurist Peter Miskulnig, Schwechats Braumeister Andreas Urban oder die Raiffeisen-Geschäftsleiter Joachim Reitmeier und Yalcin Duman waren unter den Gästen. Ebenso frühere Nestroy-Ensemblemitglieder wie Michaela Prendl, Bruno Reichert, Robert Herret oder Eric Lingens.