SPÖ-Reaktion: Thomas Giselbrecht bleibt Vizebürgermeister

Das politische Tauziehen um den Verkauf des bestehenden Fußballplatzes und die damit verknüpfte Erstellung eines neuen Sportzentrums an der Aachauerstraße hatte am Montag (27. Februar) seinen bisherigen Höhepunkt erreicht. Bürgermeister Fritz Blasnek und die ÖVP haben die nach den Gemeinderatswahlen 2020 installierte ÖVP/SPÖ-Koalition für beendet erklärt und Vizebürgermeister Thomas Giselbrecht zum sofortigen Rücktritt aufgefordert (die NÖN berichtete).

Dieser Aufforderung kommen weder Giselbrecht noch die SPÖ nach, wie die Partei nach einer Sitzung am Mittwochabend (1. März) kundgetan hat. „Auch wenn wir nun voraussichtlich als Minderheit im Gemeinderat vertreten sind, werden wir weiterhin mit einem wachsamen Auge unsere Aufgabe im Gemeinderat wahrnehmen und verantwortungsloses Handeln aufzeigen“, schreibt die SPÖ in einer Stellungnahme. Im Gespräch mit der NÖN wird Giselbrecht noch konkreter: „Wir wollen dieser Koste-es-was-es-wolle-Politik den Riegel schieben. Wenn man uns von Seiten der ÖVP das vorwerfen will, dann lassen wir uns diesen Vorwurf gefallen. Aber das ist definitiv kein Grund, das Amt des Vizebürgermeisters abzugeben. Wir sind den Bürgerinnen und Bürgern von Leopoldsdorf verpflichtet, nicht unserem – mittlerweile ehemaligen – Koalitionspartner.“

Die Tatsache, dass der politische Einflussbereich der SPÖ durch das plötzliche Koalitionsende und die mutmaßlich neue Partnerschaft zwischen ÖVP und Bürgerliste schwindet, nimmt man bei der SPÖ in Kauf. Sollte es zur neuen Koalition kommen, dann wird die SPÖ nach personellen Umbesetzungen mit Gewissheit in den Ausschüssen und im Gemeinderat an politischem Gewicht verlieren. Die Partei gibt sich aber kämpferisch. „Wir haben auch zukünftig ein offenes Ohr für alle Anliegen und Wünsche und werden sie, wenn möglich, umsetzen oder weiterleiten. Denn wir bleiben unserer Linie treu und werden einer vernünftigen Zusammenarbeit im Gemeinderat nicht im Wege stehen. Es liegt in unserem Sinne, weiterhin durchdachte Projekte für Leopoldsdorf umzusetzen und wir sind für Gespräche mit allen Gemeinderatsmitgliedern bereit“, hält die SPÖ in ihrer via die sozialen Medien verbreiteten Mitteilung fest. Wie genau diese „vernünftige Zusammenarbeit“ für die sich wieder in der Opposition findende SPÖ gestalten wird, zeigt sich in den nächsten Wochen und Monaten.

