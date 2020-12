Ein vorübergehend unschönes Bild hat in Maria Lanzendorf für Aufregung gesorgt. Offenbar zu unvorsichtige Grabungsarbeiten haben unbeabsichtigterweise die vier an sich gesunden Bäume an der Bachgasse/Ecke Arthur-Schmidgasse so sehr beschädigt, dass diese gefällt werden müssen.

Im Laufe der vergangenen Woche wurden die Äste abgeschnitten, die noch in den Himmel ragenden Stämme werden bald folgen. Maria Lanzendorfs Amtsleiter Thomas Pokernus kann auf NÖN-Anfrage jedoch beruhigen: „Die Bäume werden ersetzt. Allerdings kann eine Neupflanzung frühestens im kommenden Frühjahr durchgeführt werden.“

Bewohnerinnen und Bewohner des Grätzels stellten sich beim Betrachten der nackten Stämme nämlich die Frage, wieso die Bäume, die mit den auf der anderen Straßenseite wachsenden „Kollegen“ eine kleine Allee gebildet haben, weichen mussten. Im Zuge der aktuellen Bauarbeiten für die künftigen Wohnhäuser auf der Parzelle ist beim Aushub von Gräben für Kabelkanäle das Wurzelwerk der vier Bäume so beschädigt worden, dass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet war. Aus Sicherheitsgründen müssen die Bäume also zurückgeschnitten und gefällt werden.

Zwei Firmen kommen für den Schaden auf

Damit die Bäume adäquat ersetzt werden können, hat die Gemeinde bereits letzte Woche ein entsprechendes Wertgutachten in Auftrag gegeben. Damit soll von Experten der aktuelle Wert jedes einzelnen Baumes zum Zeitpunkt seiner Fällung ermittelt werden.

Laut Amtsleiter Thomas Pokernus wird der Realersatz der Bäume – es sollen wiederum vier Spitzahorn sein – durch die den Auftrag erteilende Firma (Wiener Netze) und die ausführende Firma (Uhl Bau) finanziert. Der Gemeinde entstehen durch den Vorfall keine Kosten.