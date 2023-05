Rannersdorf: Naturnahe Liesing bietet zahlreichen Lebewesen Platz

„Man glaubt kaum, was für eine Besiedelung an Lebewesen innerhalb von zwei Monaten hier stattgefunden hat", schwärmt Umweltstadtrat Peter Pinka (Grüne). Aus dem einst schnurgeraden und komplett zubetonierten Flussverlauf der Liesing ist mit dem Renaturierungsprojekt im Bereich der Frauenfeld-Schulen ein naturnahes Refugium für Tier, Pflanzen aber auch Menschen entstanden. Gestartet wurde mit den umfangreichen Arbeiten im Spätherbst des Vorjahres, seit März ist man fertig.

Doch die rund 440.000 Euro teuren Baumaßnahmen waren nur ein Projektstart. Denn Teil dessen ist auch die Bildungsarbeit. So hatten Schulklassen, wie die 4c der Mittelschule am Frauenfeld, am Freitag (26. Mai) die Möglichkeit, die neu entstandene Natur zu erkunden und das Ökosystem Fluss hautnah zu erleben. Für ebendiese Bildungsarbeit vor Ort wurden natürliche Sitzstufen installiert, auf denen unterrichtet werden kann, bevor es in die Praxis geht.

Nationalpark-Rangerin Christiane Mair mit Bürgermeisterin Karin Baier, Erika Dorn vom Nationalpark Donau-Auen, Umweltstadtrat Peter Pinka und zwei Schülerinnen der 4c der Mittelschule Frauenfeld am Liesing-Fluss. Foto: Stadtgemeinde Schwechat, Dejan Mladenov

Begleitet wurden die Jugendlichen von Christiane Mair, Rangerin im Nationalpark Donau-Auen. Denn der Nationalpark ist in Sachen Bildungsarbeit Kooperationspartner der Stadtgemeinde Schwechat. "Ich finde es toll, wie wir durch diese Renaturierung vor allem den jungen Menschen ein Gefühl für die Natur vermitteln dürfen. Darauf bin ich sehr stolz, gerade in Zeiten, wo diese Generation viel vor dem Computer sitzt", hält Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) fest.

Zweites Teilprojekt in Kledering

Neben dem ökologischen Nutzen bringt die neue Renaturierung der Liesing übrigens auch Vorteile für den Hochwasserschutz. „Wenn man dem Fluss Raum lässt, dann kann er vermehrt Wasser aufnehmen und die Pegel steigen nicht so schnell“, erklärt Rangerin Christiane Mair. Dieses Wissen fehlte jedoch noch vor gut 60 Jahren. Denn damals wurde der eigentlich geschwungene Flussverlauf der Liesing stark begradigt, um der ständigen Hochwassergefahr Herr zu werden.

Das Renaturierungsprojekt auf einer Länge von rund 500 Metern im Bereich der Frauenfeld-Schulen war jedoch erst Teil eins des Gesamtvorhabens. Denn auch ab der Wiener Grenze in Kledering soll die Liesing naturnaher gestaltet werden. Von dort aus stellt sich der Fluss, der auch Liesingbach genannt wird, nach rund 20 Kilometern in Wien ab der Ortseinfahrt Kledering auf seinen Schlusssprint ein. Auf Höhe des Bezirksgerichts mündet das Gewässer schließlich in die Schwechat.

