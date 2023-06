Spielplatz in Schwechater Badgasse öffnet pünktlich zum Sommerstart

Rund 140.000 Euro investierte die Stadtgemeinde in die Neugestaltung des Areals am Ende der Badgasse direkt neben dem Schwechat-Fluss. Im Zuge dessen wurde einerseits der veraltete Spielplatz komplett erneuert und mit modernen Kletter- und Schaukelgeräten oder Trinkbrunnen an heutige Bedürfnisse angepasst. Andererseits entstand auf der gegenüberliegenden Fläche ein Verweilplatz für Jugendliche mit Tischtennistisch, Hängematten, Wellenliegen sowie überdachten Sitzmöglichkeiten.

Als besonders Highlight gilt dort die Sitzbank im vorderen Teil des Areals, die mit dem Stadtlogo gekennzeichnet ist. Denn deren Dachfläche fungiert zeitgleich als Photovoltaikanlage und produziert Strom, mit dem etwa ein Handy aufgeladen werden kann. Gerade der Gestaltung des Jugendplatzes liegt etwa zweijähriger Vorbereitungsprozess zugrunde, bei dem auch die Anforderungen und Erwartungen der jungen Schwechater abgefragt und miteinbezogen wurden.

Offizielle Eröffnung am 13. Juni

Eigentlich wirken beide Teilbereiche schon seit gut zwei Monaten als wären sie fertig. Doch während die baulichen Maßnahmen fertiggestellt waren, braucht der neu gesäte Rasen noch ein paar Wochen länger. Nun hat die Gemeinde in einer Aussendung bekannt gegeben, dass Spiel- und Jugendplatz in der Badgasse ab sofort uneingeschränkt nutzbar sind.

Um dem groß angelegten Projekt auch die notwendige Aufmerksamkeit nach außen hin angedeihen zu lassen, wird es am 13. Juni eine eigene Eröffnungsfeier geben. Beginn ist um 14 Uhr. „Lasst uns gemeinsam die offizielle Eröffnung feiern und diesen besonderen Moment genießen. Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen“, werben Bürgermeisterin Karin Baier, Jugendstadtrat Marco Luksch (beide SPÖ) und Grünen-Stadtrat Peter Pinka um einen Besuch der Stadtbevölkerung.