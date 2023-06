Ebergassinger Fußballverein lässt Sportlerheurigen aufleben

Von Donnerstag bis Samstag war am Sportplatz Ebergassing einiges los. „Nach sechs Jahren wollten wir unseren Sportclub in Ebergassing wieder neu präsentieren“, erklärt Obmann Franz Hagen. Sein Stellvertreter Jan Guzmics ergänzt: „Wir möchten die Vereinskultur wieder aufleben lassen. Wir haben einiges vor und wollen, dass wieder mehr Besucher auf den Sportplatz kommen.“ Der dreitägige Sportlerheuriger war quasi eine Art Auftakt für das seit Dezember 2022 agierende neue Vorstandsteam.

Der Samstag war als Jugendtag konzipiert und die Jugendmannschaften der U7 und U12 spielten gegen umliegenden Nachbarmannschaften. Die U7 errang sogar in ihrer Altersklasse den Sieg. „Ab August wird es auch eine U8, U9 und U11 geben“, lassen Hagen und Guzmics wissen. Beim Sportlerheurigen stand aber auch das gemütliche Miteinander im Vordergrund: Grillspezialitäten und Schnitzel lockten die Besucher auf den Sportplatz. Bürgermeister Roman Stachelberger (SPÖ) half bei der Grillstation fleißig mit.

Zahlreiche hausgemachte Mehlspeisen warteten bei der Kuchenvitrine auf die Gäste. Und es gab eine große Tombola mit vielen Sachpreisen, welche von der Gemeinde, Gewerbetreibende und Privatpersonen gesponsert wurden. „Wir freuen uns, dass unser erstes Fest so gut bei den Bürgerinnen und Bürgern angekommen ist und die Kinder so viel Spaß hatten. Wir planen bereits unseren nächsten Event“, gibt Obmann Franz Hagen Einblicke in die Zukunftspläne des Vereins.