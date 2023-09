Überraschung: Familie Leiner holt „dm“ zurück nach Schwechat

Mit Ende April 2017 war eine Ära in Schwechat zu Ende gegangen. Die Drogeriemarktkette „dm“ hatte nach 31 Jahren in der Braustadt ihre Filiale am Hauptplatz geschlossen. Vor allem die beengten Platzverhältnisse und die nicht gegebene Barrierefreiheit führten letztlich zum Entschluss. Eine mehrjährige Suche vor dem Aus nach einem Alternativstandort verlief ergebnislos. Seither müssen „dm“-Kunden in die Märkte nach Wien-Simmering ausweichen.

Dort führt das Unternehmen unmittelbar nach der Unterführung im „Stop Shop“-Center in der Awarengasse sowie im Huma Eleven jeweils eine Filiale. Bis jetzt: Denn im Laufe des Frühjahres 2024 wird wieder ein „dm“ in Schwechat aufsperren. An Land gezogen hat den Deal die bekannte Immobilien-Dynastie Leiner, die die Drogeriemarktkette für das ehemalige Aichinger-Lokal begeistern konnte. Seit dem „Tedi“- Umzug ins benachbarte Einkaufszentrum stand das Geschäft leer.

Familie Leiner sieht „Mehrwert für Schwechat“

„Als wir das Gebäude gekauft haben, haben wir familienintern - wir sind ja alle Immobilienmakler - über mögliche Mieter gesprochen. Und meine Tochter Stephanie hat sofort gemeint: Da muss ein 'dm' hinein“, erzählt Immobilienbüro-Chefin Maria Leiner rückblickend auf den Herbst 2022. Alle Familienmitglieder wären eben Fans der Drogeriemärkte, ergänzt sie mit einem Schmunzeln. Zeitgleich sind Leiners überzeugt, dass Schwechat unbedingt einen „dm“ haben sollte und dieser einen Mehrwert für die Stadt bringe.

Das Tedi-Blau wird im Zuge der Umbauarbeiten dem Farbkonzept von "dm" weichen. Foto: Gerald Burggraf

Unterschriftsreif war der Deal am 9. September, just am 55. Geburtstag von Bruno Tillmann. Er ist Expansions-Gebietsmanager für Wien und Niederösterreich und war verhandelte die Rückkehrbedingungen für die Drogeriemarktkette aus. Da Tillmann bereits seit 28 Jahren im Unternehmen ist, weiß er um die unglücklichen Umstände rund um die Schließung im Frühjahr 2017. „Es folgten sieben magere Jahre und jetzt sind wir zurück“, zeigt er sich überaus zufrieden.

DM übernimmt auch Kaffeehaus-Fläche

Gemietet wird nicht nur die ehemalige Geschäftsfläche von Aichinger und Tedi, sondern auch jenes des Café Unbedingt. „Der Betreiber wollte sich umorientieren und wir konnten eine gute Lösung für alle finden“, berichtet Baumeister und Firmenchef Manfred Leiner. Damit verfügt „dm“ künftig über rund 470 m² an Verkaufsfläche und mietet zusätzlich Kellerräumlichkeiten im Ausmaß von etwa 270 m². Für innerstädtische Verhältnisse sei dies in Ordnung, betont „dm“-Vertreter Tillmann und ergänzt: „Das ist immer noch doppelt so groß wie damals am Hauptplatz.“

Mit dem Ausräumen des ehemaligen Kaffeehauses ist die Leiner-Baufirma so gut wie fertig. Ab sofort wird am Umbau des Gebäudekomplexes gewerkt. Denn zentral war für alle Beteiligten, dass kein Neubau aus dem Boden gestampft wird. Vielmehr sollte das Bestandsobjekt „ins heutige Jahrtausend“ transferiert werden, wie es Architekt Gerald Wolf vom Büro „Topsieben Architekten ZT GmbH“ formuliert. Dafür werden etwa die großen Einfachglas-Schaufenster durch mehrfachverglaste ersetzt.

Die Drogeriemarktkette verfügt inklusive den ehemaligen Räumlichkeiten des "Café Unbedingt" über 470 m² Verkaufsfläche. Foto: Gerald Burggraf

Das grundsätzliche Erscheinungsbild des Gebäudes mit dem Vordach aus Metall wird in dieser Form erhalten bleiben. Farblich werden natürlich andere Akzente gesetzt, als das derzeit noch vorherrschende Tedi-Blau. Der neue Markt wird übrigens als einer der ersten den komplett neuen „dm“-Außenauftritt verpasst bekommen, wie Bruno Tillmann berichtet. Alleine die Baukosten für Eigentümer und Mieter werden sich auf rund 1,5 Millionen Euro belaufen.

Julia Leiner, Tochter der Immobilienwelt-Gründer und selbst in der Immobilienentwicklung beschäftigt, brachte es ob der Mega-Investitionssumme auf den Punkt: „'dm' ist zurückgekommen, um zu bleiben.“ Den Großteil der Gebäudeadaptierungen nimmt der Eigentümer vor. Dazu zählen neben der Verglasung, die Baumeisterarbeiten wie die Vorbereitungen für einen Lift in den Lagerkeller oder den Umbau des Eingangsportals.

Weitere Adaptierungen sind im Bereich der Haustechnik oder mit der Installation einer Luft-Wärme-Pumpe für die Beheizung der Räumlichkeiten vorgesehen. Zudem wird am Dach eine Photovoltaikanlage errichtet, die die nachhaltige Heizungsvariante mit Strom versorgen wird.