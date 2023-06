Gemeindebau-Mieten in Ebergassing steigen mit August um neun Prozent

Beide Beschlüsse im Gemeinderat fielen einstimmig aus - sowohl die Mieterhöhung ab August als auch die Einführung einer neuen Förderung für einkommensschwache Mieter. „Zweimal haben wir die Mieterhöhung ausgesetzt, jetzt müssen wir ab August erhöhen“, hält Bürgermeister Roman Stachelberger (SPÖ). Im Vorjahr hatte man im Gemeinderat noch wegen der Teuerung die Aussetzung der Mieterhöhung um den von Justizministerium ausgegebenen Mindest-Richtwertzins beschlossen.

„Die Inflation beläuft sich auf zehn Prozent, wir werden die Mieten um circa neun Prozent erhöhen“, erklärt Stachelberger. Gleichzeitig setzen die im Gemeinderat vertretenen Parteien auch einen Schritt zur Unterstützung jener Mieter, die sich die Erhöhung nicht leisten werden können. Für einkommensschwache Bewohner einer Gemeindewohnung gewährt die Kommune einen Zuschuss in Höhe von rund 50 Prozent der Mieterhöhung. Damit springt man vorerst auch für Land und Bund in die Presche.

Warten auf Lösung auf Bundes- und Landesebene

„Laut Bundes- und Landesregierung wurden Förderungen beschlossen, nur ist leider bis dato nichts passiert“, ist der Bürgermeister enttäuscht. Nachsatz: „Sollte sich die Regierung doch noch vor der Sommerpause zu Förderungen durchringen, dann werden wir im August die Erhöhung der Mieten wieder aussetzen“, hält Stachelberger im NÖN-Gespräch fest. Die Förderung wird vorerst einmal bis Jahresende gewährt. Da es sich um eine „freiwillige soziale Leistung“ handelt gibt es darauf allerdings keinen Rechtsanspruch.

„Bisher war das Einreichen der Zuschüsse bei der Gemeinde unkompliziert und so soll es auch bleiben. Menschen mit geringen Einkommen, reichen bei der Gemeinde für Mietenzuschuss ein und bekommen diesen relativ unkompliziert ausbezahlt“, so der Bürgermeister weiter. Per Formular können in Frage kommende Hauptmieter die Subvention beantragen. Vorzulegen ist ein aktueller Einkommensnachweis.