Eigentlich war die Trennung schon vollzogen. Da die 26-Jährige aber keine eigene Bleibe hatte, wohnte sie weiterhin bei ihrem Ex-Freund (47). Er wollte die Beziehung wiederbeleben, sie nicht. Die Eifersucht stieg daraufhin unaufhörlich im 47-Jährigen auf – nicht zuletzt, weil er herausfand, dass seine Ex mit anderen Männer schreibe.

Am Wochenende kam es zum beziehungstechnischen Super-GAU und die Polizei musste in die Brauhausstraße ausrücken. In der Wohnung berichtete die junge Frau, dass ihr ehemaliger Lebensgefährte sie geschlagen und getreten habe. Zudem soll er gedroht haben ihre Freunde zu erschießen, sofern diese ihr zu Hilfe kamen. Der Mann wurde wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung angezeigt. Die 26-Jährige zog zudem zu ihrer Schwester nach Wien.