Fischamender Bausperre um ein weiteres Jahr verlängert

Seit etwa zwei Jahren gilt für das als Bauland-Wohngebiet gewidmete Flächen in Fischamend eine Bausperre. In einer Gemeinderatssitzung mit nur einem Tagesordnungspunkt wurde diese nun bis September 2024 verlängert. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Die Verlängerung ist allerdings nur einmalig möglich, bis diese abläuft, soll der Bebauungsplan aktualisiert werden.

Derzeit darf man in Fischamend maximal zwei Wohneinheiten pro Grundstück bauen. Wenn man neue Bauplätze schaffen will, müssen diese eine Mindestgröße von 600 m² aufweisen. Die Apotheke in der Klein-Neusiedlerstraße 7 ist als einziges Grundstück davon ausgenommen, da sie laut Bürgermeister Thomas Ram (RAM) „eine wichtige Infrastruktur“ in der Fischastadt darstellt. Die geplante Änderung des Bebauungsplanes fußt auf den Wunsch der Fischamender Bevölkerung vor mehr als acht Jahren, welche eine Eindämmung des „zu raschen Bevölkerungswachstums“ via Bürgerbeteiligung forderte.

Rasantes Wachstum der Bevölkerung

2015 wurde Raumplaner Karl Siegl mit der Überarbeitung des örtlichen Entwicklungskonzeptes beauftragt. Bis zur Umsetzung wurde zwischen 2017 und 2020 schon eine Bausperre samt Verlängerung beschlossen. Damals galt eine Mindestbauplatzgröße von 450 m², welche 2021 als „nicht zielführend“ erachtet wurde und so auf 600 m² erhöht werden sollte. Dies hatte die aktuell geltende Bausperre zufolge.

In den Jahren zwischen 2001 und 2011 lässt sich ein starker Zuzug in der Fischastadt erkennen. So ließen sich in diesen zehn Jahren fast 500 neue Personen im Stadtgebiet nieder. Im Jahrzehnt davor zählte man laut Umfragen nur 13 Zugezogene. Der Trend setzte sich zwischen 2011 und 2021 weiter fort. So stieg die Bevölkerungsanzahl in jenen zehn Jahren von ca. 4.800 auf fast 5.600 Einwohner.

SPÖ-Gemeinderat Zoran Stojanovic kritisiert die lange Wartezeit auf den neuen Entwurf: „Warum reichen zwei Jahre nicht, um einen Entwurf zustande zubringen?“ Stadtchef Thomas Rams Antwort: „Ich finde nicht, dass es zu lange dauert. Man muss bei solchen Projekten auf viele Faktoren achten. Wir haben auf alle Parteien Rücksicht genommen und natürlich verzögert das ein wenig, doch wir werden die Lösung fristgerecht umsetzten“.