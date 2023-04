Umweltsiegel für Mannswörther Hotel Reinisch

„Wir haben bereits Ende 2021 mit dem Prozess begonnen und ihn ganz bewusst in Angriff genommen“, verrät Doris Reinisch. Die Chefin des gleichnamigen Hotels in Mannswörth hat ihren Betrieb gemeinsam mit ihrem Team „grüner“ gestaltet. Dafür wurde Reinisch‘ Betrieb im Rahmen der „We Fair“-Messe in der Wiener Marx Halle das „Österreichische Umweltzeichen“ verliehen.

Mit diesem staatlich geprüften Nachhaltigkeitssiegel werden Unternehmen ausgezeichnet, die „eine konsequente Orientierung an Umweltschutz und Nachhaltigkeit aufweisen und die Einhaltung der Umweltzeichen-Richtlinien anhand eines Gutachtens von einer qualifizierten, unabhängigen Prüfstelle nachweisen“.

Im Hotel Reinisch wurden diesbezüglich zahlreiche Maßnahmen gesetzt, etwa ein Shuttleservice mit einem Hybrid-Bus, eine Photovoltaikanlage am Hoteldach oder auch die Produktion von Warmwasser über die Wärmerückgewinnung aus den Klimaanlagen.

„Es ging um die Frage, wie wir einen Beitrag zum Umweltschutz leisten können und wo wir Ressourcen einsparen können“, erläutert die Hotelchefin. Ein Teilbereich war auch sparsamer mit Wasser umzugehen, wozu spezielle Perlatoren eingebaut wurden. Oder auch auf nachhaltige Verpackungen im Hotel-Restaurant zu setzen.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.