Mit dem Tod von Eduard Kitzhofer hat „ein unermüdlicher Mitstreiter für die sozialdemokratische Bewegung in unserer Marktgemeinde von uns Abschied genommen“, sagt SPÖ-Bürgermeister Ernst Wendl tief betroffen.

1940 in Wien geboren, zog Kitzhofer zunächst an den Neuhofsee und 1981 in ein neues Wohnhaus in der Velmerstraße. Er war bis Ende 2002 mehr als zwölf Jahre Gemeinderat und Vorsitzender der SPÖ Velm. Seit 1999 war er auch Obmann der Ortsgruppe Velm des Pensionistenverbands Niederösterreich und leitete auch viele Jahre den Sparverein im Ort.

Für sein langjähriges Engagement verlieh ihm der Gemeinderat das Goldenen Ehrenzeichen. „Eduard war dann glücklich und zufrieden, wenn es auch allen anderen gut ging“, beschreibt Wendl seinen langjährigen Parteifreund.