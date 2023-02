Johann Besin, der Fischamender „Stadtvater“

Von 1980 bis 1993 bekleidete Johann Besin das Amt des Bürgermeisters. Zuvor war er neben seinem Job im Management bei Renault ab 1970 für die SPÖ im Gemeinderat aktiv. Während seiner Amtszeit als Ortschef wurden die Siedlungsgebiete "Am Rosenhügel" sowie die „Porr-Gründe“ aufgeschlossen. Weiters wurde die Kinderbetreuung ausgebaut und erstmals ein Hort errichtet, die Feuerwehren Fischamend-Dorf und Fischamend-Markt zusammengelegt und die Städtepartnerschaft mit der ungarischen Partnergemeinde Püspökladány beschlossen

Die nach außen hin größte Errungenschaft gelang Besin jedoch in enger Zusammenarbeit mit Freund und ÖVP-Gemeinderat Franz Therner im Jahr 1987. Damals beschloss der niederösterreichische Landtag die Erhebung Fischamends zur Stadtgemeinde, die letztlich im Jahr darauf vollzogen wurde. Nach dem Ende seiner politischen Tätigkeit wurde Besin noch im selben Jahr zum Ehrenbürger ernannt.

Ehrengrab für den Ehrenbürger

„Faszinierend ist für mich, dass er als Lehrling begonnen und sich dann bis zu einer Führungsposition hochgearbeitet hat. Aufgrund seiner wirtschaftlichen Kompetenz konnte er der Gemeinde einen dementsprechenden Aufschwung verleihen, wobei ihm soziale Gerechtigkeit immer ein großes Anliegen war“, reflektiert der amtierende Bürgermeister Thomas Ram (RAM) über seinen Vor-Vor-Vorgänger.

Zu Besins Ehren beantragte Ram nun im Gemeinderat, dass ihm ein Ehrengrab auf Friedhofsdauer am Dorffriedhof bereitgestellt wird. Der Beschluss fiel einstimmig. „Besonders für die persönlichen Gespräche in der Zeit vor und während meiner Bürgermeisterschaft sowie seine öffentliche Unterstützung bin ich sehr dankbar. Dadurch hat er bewiesen, dass die Gemeinde für ihn an erster, die Partei an zweiter Stelle stand“, betont Stadtchef Thomas Ram.

Bayer-Wehmut dank Ram-Unterstützung

Tatsächlich unterstützte der Sozialdemokrat Besin vor der Gemeinderatswahl 2015 den Listen-Bürgermeister öffentlich und gab ihm damals eine Vorzugsstimme. Das sei ein Wermutstropfen in der Erinnerung an seinen politischen Unterstützer und indirekten Vorgänger, erklärt Ex-Stadtchef, Franz Bayer (SPÖ).

„Dennoch war er für mich da. Er hat mich eingeführt in die Politik und mir ermöglicht, Parteiobmann zu werden. Er hat mir auch nahegelegt, das Amt des Bürgermeisters zu übernehmen und dafür bin ich ihm dankbar. Ich werde ihn in positiver Erinnerung behalten. Er war ein wichtiger Teil von Fischamend“, hält Bayer fest. Er hievte damals Besins direkten Nachfolger und langjährigen Vizebürgermeister Leo Schörghuber etwas unsanft aus dem Stadtchef-Sessel. Schörghuber war lediglich von Mai bis September 1993 Bürgermeister.

Professionell, volksnah und sensibel

Noch lebhafte Erinnerungen hat Adalbert Melichar an Besin, dem er lange als Stadtbeamter zur Seiten stand. „Er war ein strenger Vorgesetzter mit hohen Ansprüchen doch ich habe ihn sehr geschätzt. Er war ein Profi mit Handschlagqualität“, beschreibt der Herr Professor seinen ehemaligen "Chef". Weiters sei ihm Volksnähe sehr wichtig gewesen. Unter ihm kam es zum ersten Stadtfest und Weihnachtsmarkt samt Festbeleuchtung.

“Besin pflegte eine noble Umgangsart, war charismatisch und Raumfüllend. Dabei blieb er aber stets Bodenständig und auch sensibel. Kam es zu Konflikten, war es ihm wichtig diese zu bereinigen und es hat ihm zugesetzt, wenn er nicht helfen konnte“, erzählt Melichar und führt fort: „Ich habe fünf Bürgermeister erlebt und er war der, der perfekt in die damalige Zeit gepasst hat. Alles hat funktioniert, man hat gemerkt, dass was vorangeht unter seiner Führung“.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.