Schwadorf: Pfarre und Musikverein trauern um Wolfgang Herret

„Es war ein Schock“, kann es Gustav Weber immer noch nicht fassen. Der Obmann des Musikvereins Schwadorf ist jedoch nicht der einzige, den der plötzliche Tod von Wolfgang Herret ungläubig zurücklässt. Zwar war schon längere Zeit bekannt, dass der 61-Jährige mit einer schweren Krankheit zu kämpfen hat, sein Ableben kam dennoch unerwartet. Das gilt auch für Herrets langjährigen Freund, Johann Meyer: „Wolfgang war ein Mensch, dessen Zugang zu Themen ausschließlich positiv war. Das ist sehr selten.“

Im Musikverein spielte Herret erst seit gut zwei Jahren als Flügelhornist aktiv mit. „Sein Sohn ist aber schon seit seiner Kindheit bei uns“, erzählt Obmann Gustav Weber. Nach tagelangem Überlegen hat sich der Verein entschieden, aus Pietätsgründen ihren Ein-Tages-Kirtag am 5. August abzusagen. „Obwohl die Familie Herret uns mitgeteilt hat, dass sie es nicht verurteilen würde, wenn wir trotz des schweren Schicksalsschlages den Kirtag durchführen“, halten die Musiker auf ihrer Facebook-Seite fest.

Menschenfreund und Problemhelfer

Der Schock sitzt aber nicht nur bei der Familie und im Musikverein tief, sondern auch in der Pfarrgemeinde. Denn dort war Herret seit seiner Umzug von Schwechat nach Schwadorf im Jahr 1989 leidenschaftlich engagiert. „Wolfgang war bei allen Aktivitäten in der Pfarre aktiv“, weiß Wegbegleiter Johann Meyer. Gemeinsam organisierte das Duo über Jahre hinweg das Erntedankfest, laut Meyer die „Hauptveranstaltung der Pfarre“. „Wir waren die Leithammeln und vom Herrichten bis zum Wegräumen vor Ort“, erzählt er.

Aktiv war der gebürtige Schwechater zudem über viele Jahre im Kirchenchor, der sich 2020 aufgelöst hat, und bis zuletzt in der Pfarr-Band „Just for God“. Meyer beschreibt seinen langjährigen Freund als Menschenfreund und Problemhelfer. „Sein Glaube und seine Liebe zu den Menschen war seine Triebfeder. Aus seinem innigen Glauben wollte er etwas für die Menschen tun. Bis zum Schluss hat er überzeugt das Christ-Sein gelebt“, berichtet Meyer.

Der Träger des Goldenen Ehrenzeichens der Marktgemeinde Schwadorf erfuhr erst kurz vor seiner Pensionierung im März dieses Jahres von seiner Krankheit. Dennoch sei er immer positiv geblieben, betont Meyer. Sein zentraler Mittelpunkt wäre auch stets die Familie gewesen. Er blühte als Opa auf und war da, um seinen Enkelkindern vor dem Einschlafen Geschichten zu erzählen. Die Beerdigung findet am Freitag, 11. August um 14 Uhr am Ortsfriedhof mit anschließender Seelenmesse in der Pfarrkirche Schwadorf statt.