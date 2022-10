Unerwarteter Geldregen für Schwechat

„Natürlich ist es eine erfreuliche Entwicklung. Dennoch dürfen wir uns nicht in Sicherheit wiegen“, untermauert Bürgermeister Karin Baier (SPÖ). Nach derzeitigem Stand wird die Stadt am Jahresende einen satten Gewinn von rund neun Millionen Euro einfahren. Im Rahmen der Budgeterstellung Ende 2021 ging man im Rathaus noch einem Plus von knapp 110.000 Euro aus.

Die Einnahmen im Ergebnisvoranschlag dürfte laut Nachtragsvoranschlag etwas mehr als 91 Millionen Euro betragen, die Ausgaben hingegen lediglich rund 82 Millionen Euro. Getragen ist die positive Entwicklung vor allem durch den Aufschwung am Flughafen. Das Sommergeschäft beschert der Braustadt etwa 7,5 Millionen Euro an Kommunalsteuer mehr als angenommen.

Ertragsanteile fallen ebenfalls höher aus

Ebenfalls deutlich höher werden die Ertragsanteile, sprich die Ausgleichszahlungen von Bund beziehungsweise Land an Schwechat, ausfallen – hier werden letztlich zusätzlich 1,3 Millionen Euro fließen. „Das ist eine erfreuliche Einzelaufnahme“, sagt Baier.

Mit Verweis auf Entwicklungen wie Teuerung oder Energiekrise rechnet die Stadtchefin jedenfalls mit einem schwierigen Jahr 2023. Das um aktuelle Werte ergänzte Budgetergebnis wurde auch von den anderen Gemeinderatsparteien positiv aufgenommen.

Wenngleich ÖVP und Grüne dem Nachtragsvoranschlag nicht zustimmten, da sie auch beim Ursprungsbudget nicht mitgegangen waren. Sie fordern weiterhin strukturelle Maßnahmen bei den Schwechater Gemeindefinanzen. Letztlich wurde das Nachtragsbudget mit den Stimmen von SPÖ, FPÖ und NEOS – Alice Bognar von der Liste GfS fehlte krankheitsbedingt – beschlossen. Anlass für den adaptierten Voranschlag waren übrigens gar nicht die Mehreinnahmen, sondern der Neubau der Rot-Kreuz-Bezirksstelle.

Denn laut Fördervertrag zwischen Land und Rettungsorganisation wird die Landessubvention nur an die Standortgemeinde ausbezahlt. Diese muss die zwei Millionen Euro als Durchlaufposten direkt ans Rote Kreuz weiterleiten. Allerdings verlangt das Land eine Abbildung der Finanztransfers im Gemeindebudget, was mit dem Nachtragsvoranschlag erfolgt ist.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.