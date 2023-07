Rauchenwarth und Schwadorf rocken Feuerwehr-Jugendbewerb

Insgesamt 24 Nachwuchsgruppen aus dem Brucker Bezirk nahmen von 6. bis 9. Juli am Landestreffen der NÖ Feuerwehren in Winklarn (Bez. Amstetten) teil. Neben einem Zeltlager mitsamt abwechslungsreichem Rahmenprogramm - von der Erlebnistour über Vorführungen bis zur erfrischenden Abkühlung - stand auch der sportliche Wettbewerb im Mittelpunkt des Treffens. So traten die 10- und 11-Jährigen im Einzelbewerb um das Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen an, 73 der Teilnehmer kamen aus dem Bezirk.

Im Gruppenbewerb der 12- bis 16-Jährigen matchten sich 28 Teams, einige Jugendgruppen traten mit mehr als einer Mannschaft an, ging es schließlich um das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Bronze beziehungsweise Silber. Hierbei geht es etwa darum einen Hindernisparcours zu bewältigen und einen Löschangriff zu starten. Mit Rauchenwarth und Schwadorf konnten vor allem zwei Gruppen aus der Region Schwechat groß aufzeigen.

Freude und Stolz bei Feuerwehren

So erreichte Rauchenwarth im Bronze-Bewerb mit 1042,22 Punkten den sensationellen sechsten Platz. Auf die Sieger aus Langenlois (Bezirk Krems-Land) fehlten am Ende rund neun Punkte. Kommandant Daniel Kolber freut sich mit seinen Jung-Kameraden: „Ich freue mich über das gute Abschneiden unseres Nachwuchses und wird sind sehr stolz auf sie.“

Ebenfalls mit einen respektablen 43. Platz, bei insgesamt 241 Gruppen, wusste die Truppe aus Schwadorf zu überzeugen. Ebenfalls im Bronze-Bewerb angetreten sind Leopoldsdorf (Platz 79), Himberg (108), Rannersdorf-Maria Lanzendorf (113), Gramatneusiedl-Lanzendorf (152), Klein-Neusiedl-Enzersdorf (167), Pellendorf (199),

Noch besser lief es für die Schwadorfer übrigens im Silber-Bewerb. Denn dort holte man sich den sechsten Platz. Schwadorfs Feuerwehrchef Wolfgang Niederauer war vom Nachwuchs natürlich begeistert: „Wir gratulieren unserer Gruppe zu dieser sehr guten Leistung.“ Klein-Neusiedl-Enzersdorf landete hier auf Platz 58, direkt dahinter Rauchenwarth. Angetreten sind zudem ein gemeinsames Team aus Leopoldsdorf und Lanzendorf, das auf Rang 88 gelandet war.