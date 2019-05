Dass Mitarbeiter kurz vor Mitternacht in der Firma sind, ist in den meisten Betrieben eher ungewöhnlich. Ein 27-jähriger Rumäne war dennoch am Montagabend gegen 23.40 Uhr zu seinem Arbeitgeber in Simmering gefahren und wollte scheinbar mit einem der Firmenbusse wegfahren. Allerdings ohne Erlaubnis durch den Chef, wie das Landespolizeikommando Wien bekannt gibt. Er alarmierte Exekutive.

Versuche der Beamten der Polizeiinspektion Kaiserebersdorfer Straße mit gut Zureden, den Mann aus dem Fahrzeug zu bekommen, prallten an ihm ab. Also blieb den Polizisten nichts anderes über, als den Rumänen aus dem Bus zu ziehen. Da soll der Verdächtige auf einmal zugeschlagen haben. Drei Faustschläge sollen einen Beamten getroffen haben, der dadurch verletzt wurde. Mit Pfefferspray brachte die Polizei den Mann unter Kontrolle.

Rumäne stand unter Drogeneinfluss

Der 27-Jährige wurde daraufhin in den Arrestbereich der Polizeiinspektion Sedlitzkygasse beim Enkplatz gebracht. Dort randalierte er laut Exekutive aber weiter und musste in eine Sicherheitszelle gebracht werden. Er soll erneut zwei Beamte mit Faustschläge attackiert und leicht verletzt haben.

Im Zuge einer amtsärztlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Er wurde letztlich wegen unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen, Widerstands gegen die Staatsgewalt, zweifacher schwerer Körperverletzung sowie schwerer Sachbeschädigung angezeigt. Der Rumäne befindet sich weiterhin in Haft.