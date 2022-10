Freude herrscht – der BILLA in Maria Lanzendorf ist zurück

Werbung RB Region Schwechat Anzeige WELSPARTAG!

Er ist wieder da. Nicht in alter, viel mehr in ganz neuer Frische. Am Dienstag (25. Oktober) hat der neue Billa-Supermarkt in Maria Lanzendorf seine Türen geöffnet. Nach 107 Tagen Bauzeit ist am Standort Ecke Wiener Straße/Hauptstraße der jetzt 648 Quadratmeter (vorher 400 Quadratmeter) große und mit einem deutlich breiteren Sortiment bestückte Nahversorger entstanden.

Und das zur Freude der Kundschaft, aber auch der Angestellten, wie Filialleiterin Hatice Suezer sagte. Am Eröffnungstag sorgte neben den im Ort schon bekannten Gesichtern zusätzliches Personal dafür, dass sich die Kunden in den Gängen des größeren, helleren und kundenfreundlicheren Geschäftes zurechtgefunden und die gesuchte Ware rasch entdeckt haben.

Eine Mischung aus Neugierde und wirklichem Einkaufsbedürfnis trieb viele Maria Lanzendorferinnen und Maria Lanzendorfer – aber auch Kunden aus der näheren Umgebung – in den neuen Supermarkt. Der Tenor der Kundinnen und Kunden war klar: "Zum Glück ist er wieder da, der Billa".

Was sich aber beim Ansturm auch gezeigt hat ist, dass die Parkplatzsituation in der Einkaufs-"Rush Hour" an ihre Grenzen stoßen könnte. Da sich aber die Verweildauer im Geschäft, wenn man sich dann nach dem zweiten oder dritten Einkauf zwischen den Regalen und in den Gängen zurechtfindet und man gezielter einkaufen geht, in einem zeitlich überschaubaren Rahmen halten wird, dürfte sich diese Situation entspannter zeigen als am ersten Verkaufstag.

