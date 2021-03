Demnächst werden die Bagger auffahren, um eine seit rund fünf Jahren bestehende Supermarkt-Ruine dem Boden gleichzumachen. Die ehemalige „Zielpunkt“-Filiale am Ortsende Richtung Gramatneusiedl wird abgerissen und durch einen neuen „Spar“-Markt ersetzt. Das derzeit tiefer gelegene Areal soll auf Straßenniveau angehoben und darauf das neue Lebensmittelgeschäft errichtet werden. Läuft alles nach Plan, soll der Nahversorger am 11. November seine Pforten öffnen.

Geführt wird der neue „Spar“ allerdings nicht vom Lebensmittelhändler, sondern vom selbstständigen Kaufmann Peter Fenzel (kl. Bild). Der Moosbrunner betreibt bereits erfolgreich einen Supermarkt in Forchtenstein (Bgld.). „Wir verstehen uns als Nahversorger und Jausen-Spezialist in Ebergassing – gut erreichbar, persönlich für unsere Kunden da und mit einer großen Auswahl an regionalen Produkten“, betont Fenzel. Auch den Bereich „Hauszustellung“ will er forcieren. Auf insgesamt 600 m2 Verkaufsfläche wird der neue „Spar“-Markt ein Sortiment von rund 10.000 Artikeln anbieten. Das Herzstück wird die Feinkost mit ofenfrischem Gebäck und Frischfleisch in Bedienung sein. Vor dem Geschäft entstehen 52 Parkplätze sowie Fahrradabstellplätze. Zudem wird Fenzel 15 Arbeitsplätze schaffen.

Spar-Konzern mietet Liegenschaft

Dank der Ansiedlung des Spar-Marktes wird nun eine der zwei Supermarkt-Ruinen eliminiert. Die ehemalige Billa-Filiale am anderen Ortsende in Richtung Schwadorf steht weiter leer. Der ursprüngliche Plan der Gemeinde, das Gelände von Billa zu kaufen, scheiterte zunächst am Kaufpreis. Bei der angespannten finanziellen Situation aufgrund der Corona-Krise ist ein Kauf aber ohnedies kein Thema.

Über eine Verwertung der Zielpunkt-Filiale wurde schon seit Jahren spekuliert. Die Supermarktkette, eine Tochterfirma des oberösterreichischen Handelsunternehmens Pfeiffer, schlitterte vor mehr als fünf Jahren in die Insolvenz. Die Pfeiffer Handels GmbH verwertet nun als Eigentümerin der Immobilienfirma „Eagle Real Estate GmbH“ ehemalige Zielpunkt-Liegenschaften. Nun hat der Spar-Konzern das Areal in Ebergassing angemietet, um darauf den neuen Supermarkt zu errichten.

Stolz verweist man bei Spar auf den Beitrag zum Klimaschutz: Beheizt wird das Gebäude über eine Wärmerückgewinnung (zu 85 Prozent) und eine Luftwärmepumpe (zu 15 Prozent). Bei der Wärmerückgewinnung wird die von den Kühlaggregaten abgegebene Wärme zur Beheizung verwendet.