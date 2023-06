Schriller 80er-Nestroy im ersten Jahr nach Gruber-Ära

„Momentan ist sehr stressig für mich“, gibt Christian Graf im NÖN-Gespräch mit einem Lächeln unumwunden zu. Der neue Intendant und Regisseur der Schwechater Nestroy-Spiele muss neben den Proben, dem Schreiben an Couplets und am Programmheft auch noch über den Juni hinweg seine eigenen Bühnenauftritt als Teil des Ensembles an der Wiener Volksoper unter einen Hut bringen. Doch das ändert nichts daran, dass die Vorfreude auf den 1. Juli größer nicht sein könnte.

Dann wird mit „Eisenbahnheiraten“ die erste Produktion nach der 50-jährigen Ära von Mastermind Peter Gruber auf der Bühne im Schlosshof der Rothmühle zu sehen sein. Das ursprüngliche Nestroy-Stück wurde 1844 geschrieben, Graf transferiert die Geschichte um 100 Jahre weiter in die schrillen 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts. Damals wurde „alles schneller, verwirrender und komplizierter. Und auch in den Figuren ist der Kontrast zwischen 'im Gestern leben' und 'sich der neuen Zeit anpassen' erkennbar“, heißt es ein er ersten Presseinfo zu „Eisenbahnheiraten“.

Einige neue Gesichter im Nestroy-Ensemble

In „bewährter Nestroy-Manier“ stehen wieder Verwechslungen, Missverständnisse und teils skurrile Charaktere im Mittelpunkt des Stücks. Neben dem Intendanten, wie übrigens auch mit Florian Haslinger als kaufmännischer Leiter der Nestroy-Spiele, sind auch im Ensemble einige neue Gesichter dabei. So sind etwa die männlichen Hauptrollen mit Markus Weitschacher als Patzmann, Rafael Schuchter als Peter Stimmstock oder Mario Santi als Ignaz Stimmstock neu dabei. Wobei es für letzteren das zweite Mal in Schwechat ist, 2019 wirkte er bereits in „Wohnung zu vermieten“ mit.

Weitschacher mimt übrigens mit dem Zimmermaler und neu Graffitikünstler Patzmann jenen Charakter, die Nestroy in den 1880er-Jahren selbst gespielt hat. Neu im Ensemble ist zudem Stefan Rosenthal als Bäckergesell Brandenburger. Eigentlich am Theater der Jugend in Wien beruflich zu Hause, ist Rosenthal für Regisseur Christian Graf die Idealbesetzung, denn: „Brandenburger ist ein Deutscher und der gehört mit einem Deutschen besetzt“, schmunzelt er. Nachsatz: „Stefan Rosenthal ist auch der erste Nestroy-Preisträger bei den Nestroy-Spielen in Schwechat“.

Proben und Bühnenbau laufen auf Hochtouren

Neben einigen neuen Schauspielern sind natürlich wieder zahlreiche arrivierte Darstellerinnen und Darsteller dabei. Allen voran Bella Rössler, die den Bäckermeister Zopa spielt oder auch Michelle Haydn, die als Nanny und Mündel von Patzmann auf der Bühne stehen wird. Aber auch Fixsterne wie Franz Steiner sind an Bord, zudem kehrt mit Susanne Adametz als Buchclub-Vertreterin Frau Zaschelhuberinn ein Gründungsmitglied der Nestroy-Spiele nach zehnjähriger Abstinenz zurück.

Die Proben laufen jedenfalls auf Hochtouren. „Die Bühne ist fertig, die Bühnenteile auch so gut wie. Nächste Woche wird der Graffiti-Künstler aus Graz kommen, um den Zug auf der Bühne mit Graffitis zu besprühen“, verrät Intendant Graf. Der Kartenvorverkauf läuft laut dem gebürtigen Leobersdorfer (Bez. Baden) bisher sehr gut. „Wir haben damit schon im Dezember gestartet, deutlich früher als sonst“, erzählt er. Gespielt wird „Eisenbahnheiraten“ bis inklusive 5. August jeweils Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag um 20.30 Uhr.

Angebote für Senioren und Jugend

Darüber hinaus hat sich das Team um Graf und den kaufmännischen Leiter Florian Haslinger, ein paar Neuerungen überlegt. So wird es etwa am Sonntag, 23. Juli um 19 Uhr eine eigene Senioren-Vorstellung geben. „Wir wollen hier gezielt das ältere Publikum ansprechen“, erklärt der Intendant. Zudem wird Chris Lohner, bekannt als „ÖBB-Stimme“ und ehemalige ORF-Moderatorin, ihren 80. Geburtstag am 18. Juli mit dem Soloprogramm „Bazooka und die Vier im Jeep“ in Rannersdorf feiern.

Gleichzeitig soll aber auch die jüngere Generation an die Nestroy-Spiele herangeführt werden. Dafür wird es nach der Vorstellung am 15. Juli ab 23 Uhr eine After Show Party geben. Unter dem Mott „Nachtwandler“ werden Musik und Drinks der 1980er-Jahre serviert. „Natürlich bei freiem Eintritt. Das soll eine gemütliche Party für alle werden“, unterstreicht Graf.

Das Ensemble:



IGNAZ STIMMSTOCK, Guitarre und Geigenmacher in Wien: Mario Santi

PETER STIMMSTOCK, Blasinstrumentenmacher in Krems: Rafael Schuchter

EDMUND, erster Arbeiter bei Ignaz Stimmstock: San Trohar

PATZMANN, Zimmermaler und Graffitikünstler: Markus Weitschacher

ZOPAK, Bäckenmeister in Brünn: Bella Rössler

BABETTE, seine Tochter: Sophie Hörlezeder

NANNY, sein Mündel: Michelle Haydn

KIPFL, Bäckenmeister in Neustadt: Franz Steiner

THERES, seine Tochter: Maria Sedlaczek

BRANDENBURGER, erster Gesell bei Kipfl: Stefan Rosenthal

FRAU ZASCHELHUBERINN, Buchclub-Vertreterin aus Neustadt: Susanne Adametz

CHRIS LOHNER, Ikone der Bahn: Gabriele Herbsthofer

JACOB, Packträger am Neustädter Bahnhof: Andreas Herbsthofer

FRAU SCHNUPF: Sabine Axmann

FRAU HUST: Sylvia Eckstein

AMALIE, Lehrerin: Melina Rössler

FRAU von SCHNORRER: Angela Vogelsang

FRAU FERSENSPORN: Sissy Stacher

JUSEPH, junger Altgeselle bei Zopak: Sascha Nikodym

HANZIZEK, Geselle bei Zopak: Peter Koliander

Regie: Christian Graf

Bühne/Kostüm: Andrea Költringer

Musik: Otmar Binder

Infos: www.nestroy.at