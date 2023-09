Eigene Paradeiser und Kräuter für Seniorenzentrum Fischamend

Neben der Freude am Gärtnern und der Ernte birgt die Arbeit im Garten auch Bewegung an der frischen Luft, was von Therapeuten empfohlen wird. „Viele Bewohnerinnen und Bewohner waren es gewohnt, bis zuletzt noch ein wenig im Garten zu arbeiten. Mit der Anschaffung der Hochbeete können sie ihr geliebtes Hobby weiterhin genießen”, erklärt Sozialstadtrat Michael Burger (RAM).

Neben dem praktischen Nutzen erfüllen die Beete zusätzlich einen dekorativen Zweck, wie die Leiterin des Seniorenzentrums, Jasmin Möderl, festhält: „Wir haben uns bei der Gestaltung extra Mühe gegeben, damit die Holztröge auch gut ins Bild passen. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner sind jedenfalls begeistert.”