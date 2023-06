Feuerwehrmuseum Fischamend mit neuem Inventar

So wird das Modell eines damals 12 Meter langen Schleppbootes, das 1921 auf der Donau in Dienst gestellt wurde, zu besichtigen sein. Einen weiteren Höhepunkt der Ausstellung soll ein Modell des 1923 hergestellten Kermer-Seglers markieren. Das „Wien“ getaufte Segelflugzeug konnte im zerlegten Zustand transportiert werden, der Erstflug fand unter Weltkriegspilot Karl Ehrlich im Rahmen eines Segelflug-Wettbewerbs statt. „Die Fischamender EOS-MOEVE-Werke sollten den Segler bis Februar 1923 herstellen. Doch die damals eingetretenen Betriebseinschränkungen aufgrund der Weltwirtschaftskrise verzögerten den Bau“, erklärt Obmann der Interessensgemeinschaft Luftfahrt Fischamend (ILF) Rudolf Ster. Demnach brachte man die halbfertige Maschine zur Fertigstellung in die Donauwerft Wien.

Besonders hervorheben möchte Ster ein Modell der Propellerboot-Konstruktion, die bereits vor 100 Jahren das Konzept des heutigen „Twin City-Liners“ vorwegnahm. Jenes Boot war mit zwei Flugmotoren mit Vierblattpropellern ausgestattet und sollte mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h eine Schnellverbindung zwischen Wien, Bratislava und Budapest gewährleisten. „Die wirtschaftliche Lage in der Mitte der 1920er-Jahre verhinderte leider die kommerzielle Nutzung dieser Sensation“, erklärt Ster und führt fort: „Übrigens verliefen die Testfahrten im Bereich der Donauwerft Wien 1924 äußerst erfolgreich. Einmal mehr ein Beispiel eines österreichischen Erfinderschicksals“.