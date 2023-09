Schwechat macht Sozialförderungen für mehr Menschen zugänglich

Hinter sechs Tagesordnungspunkten mit eher technischen Titeln wie zum Beispiel „Neue Förderrichtlinien für die Kinderbetreuung“ verbarg sich in Wirklichkeit eine kleine soziale Revolution. Das wurde auch dadurch untermauert, dass sämtliche Beschlüsse in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag (28. September) einstimmig gefasst wurden. Von Grünen, ÖVP und NEOS gab es sogar explizites Lob für die ausgearbeiteten Richtlinien. Kritik des Trios gab es hingegen, weil die von pinker Seite schon lange geforderte Ermäßigung des Mittagessen in Kindergarten und Hort erneut kein Thema war.

Bei den Beschlüssen ging es hingegen um eine Vereinheitlichung und auch Verbesserung von Subventionen oder Ermäßigungen für sozial schwache Familien, Alleinerziehende oder Ein-Personen-Haushalte mit Hauptwohnsitz in Schwechat. Denn in allen sechs Fällen wurden die Richtlinien an dieselben neuen Bedingungen geknüpft. Rein organisatorisch ist die Zentralisierung der Anlaufstelle im Rathaus zu sehen. Bisher mussten Förderungen in der jeweils zuständigen Abteilung beantragt werden, was mitunter ein Hemmschuh für Betroffene war.

Nun wird es mit der Abteilung für Soziales eine zentrale Anlaufstelle geben. Von dort wird der Antrag intern zur Bearbeitung weitergeleitet. Für die Hauptinitiatoren, die SPÖ-Stadträte Inna Mlada und Marco Luksch, soll dies dafür sorgen, dass sich mehr Menschen trauen anzusuchen. Luksch verspricht zudem, dass an einer Digitalisierung der Förderanträge gearbeitet wird. „Bestimmte Anträge sollen online hochgeladen werden können. Das wollen wir auf jeden Fall noch nachziehen“, hat er den Blick in die Zukunft gerichtet.

EU-Armutsgefährdungsschwelle als Einkommensgrenze

Die finanzielle Seite wiederum besteht darin, dass man sich bei den Einkommensgrenzen an der Armutsgefährdungsschwelle orientiert. Diese wird einmal jährlich auf EU-Ebene festgelegt und liegt derzeit etwa für Ein-Personen-Haushalte bei einem Netto-Einkommen von 1.392 Euro. Für Alleinerziehende mit einem Kind gelten 1.810 Euro netto und für zwei Erwachsene mit drei Kindern 3.341 Euro netto. Bislang gab es für jede Förderung oder Ermäßigung teils andere Grenzbeträge, was letztlich auch rathausintern für einen Mehraufwand sorgte.

„Antragssteller die unter diesen Monats-Einkommensgrenzen verdienen sind anspruchsberechtigt. Zudem haben wir eine Härteklausel sollte das Netto-Einkommen um bis zu drei Prozent höher liegen. Auch dann wird die Förderung genehmigt“, hält Luksch fest. Bei Subventionen im Bereich der Kinderbetreuung dürfen Anspruchsberechtigte zum Beispiel nun 520 Euro mehr verdienen als bisher. Dabei handelt es sich um die Schulstartbeihilfe, die Ermäßigung von Schulveranstaltungen sowie für die Nachmittagsbetreuung in Kindergärten und Schulen.

Luksch: „Wichtiger Beitrag in Zeiten der Teuerung“

Für die Nachmittagsbetreuung gewährt die Stadtgemeinde bei Förderwürdigkeit zum Beispiel eine 50-prozentige Ermäßigung. „Auf der Gemeindewebseite findet man beim Punkt 'Nachmittagsbetreuung' eine Berechnungshilfe in Form einer Excel-Datei, um die Anspruchsberechtigung zu prüfen“, weiß die rote Familienstadträtin Inna Mlada. Ausgenommen sind übrigens die Nachmittagsbetreuung in Hort und Tagesbetreuungseinrichtungen (TBE), da es hier Fördermöglichkeiten vonseiten des Landes NÖ gibt.

Bei der SPÖ erhofft man sich eine größere Treffsicherheit, Betroffene zu erreichen und unterstützen zu können, wie Mlada betont. Im Vorjahr gingen im Rathaus exakt 35 Anträge für eine Ermäßigung der Nachmittagsbetreuung im Kindergarten ein, 14 davon wurden auch genehmigt. Wie hoch die Zahl künftig ausfallen wird, sei laut der Familienstadträtin schwer zu sagen. Fraktionskollege und Stadtparteichef Marco Luksch sieht in den neuen Richtlinien einen „wichtigen Beitrag in Zeiten der Teuerung“.

Neue Richtlinien gelten auch bei anderen Förderungen

Neben der Kinderbetreuung gelten die Vorgaben auch für die Ermäßigung der Schulgeldtarife in der Musikschule, für Deutschkurse der Schwechater Volkshochschule (VHS), Sozialinitiativen wie Weihnachts- oder Seniorenurlaubsaktion, die Mietzinsunterstützung bei Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen oder der Sozialförderung „Mach mit - sei dabei“.

Bei letzterem handelt es sich um eine Subvention für „organisierte Aktivitäten“ von Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre wie Feriencamps oder Ausflüge abseits der Schule. Gefördert werden aber auch Jahresmitgliedsbeiträge von Schwechater Sport- und Kultureinrichtungen. Die Förderhöhe ist mit 50 Prozent der Kosten bei einem Maximalbetrag on 100 Euro festgelegt.