Eine multifunktionale Sportanlage sieht jener Entwurf vor, der der Arbeitsgruppe Sport präsentiert wurde. Zwei Trainingsfelder sowie ein Hauptspielfeld inklusive Zuschauertribüne und der dazugehörigen Gebäude sind für den Fußballverein geplant. Dies ist notwendig, da der Sportplatz zu klein geworden ist und nicht mehr den Anforderungen entspricht. Dies war auch der Anlass für die Planung der neuen Anlage.

Diese wird allerdings nicht nur vom SC Leopoldsdorf genutzt werden können. Geplant ist auch die Errichtung eines 400 Quadratmeter großen Turnsaals samt Zuschauerraum, Garderoben und Sanitäranlagen. Diesen können beispielsweise der Turnverein, Karateverein oder Tischtennisverein nutzen. Für den Außenbereich sind ein Beachvolleyballplatz sowie ein Funcourt, der im Winter in einen Eislaufplatz umfunktioniert werden kann, geplant. Vertreter der Parteien und Vereine haben den Entwurf gemeinsam besprochen. In der Koalition von ÖVP und SPÖ ist man sich einig, das Projekt umsetzen zu wollen, so Bürgermeister und Obmann des Sportvereins Fritz Blasnek (ÖVP).

Baustart ist für Juni geplant

Die Bürgerliste, die grundsätzlich eine neue Sportanlage befürwortet, hat zuletzt Kritik an den Kosten geäußert, auch eine Volksbefragung will man initiieren. „Es sind einige positive Ideen dabei, es sind aber auch noch sehr viele Fragen offen“, kommentiert Obmann Helmut Syrch den Entwurf. Diese wolle man mit den anderen Fraktionen und Beteiligten noch besprechen.

Beim SC Leopoldsdorf reagiert man auf den Entwurf sehr positiv. „Ich habe die Pläne nun gesehen. Ein Wahnsinn. Sollte dieses Projekt wirklich so umgesetzt werden, dann werden alle Vereine in Leopoldsdorf profitieren. Ich kenne in Niederösterreich keine derart moderne Anlage“, zeigt sich Clubmanager und Kapitän Marcel Hribernik begeistert. Ein „großes Plus“ sieht er im Kunstrasenplatz sowie im Turnsaal. „Die Mehrzweckhalle ist ebenfalls eine großartige Sache, da es im Winter immer schwierig ist, ideale Trainingsstätten für die Kinder zu finden. So können aber künftig alle im Ort bleiben“, hält er fest.

Nun beginnt die Detailplanung. Bis Ende April soll der endgültige Plan vorliegen und die Ausschreibung erfolgen. Baustart ist für Juni vorgesehen. Pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum des SC Leopoldsdorf im Juni 2022 soll die Anlage in Betrieb gehen.

Konkrete Kosten gibt es noch nicht. Die Errichtung des Fußballplatzes wird auf rund 3,5 Millionen Euro geschätzt, jene des Turnsaals auf 900.000 Euro. Für Letzteren braucht es noch einen Gemeinderatsbeschluss. Noch keine Schätzungen gibt es hingegen für Beachvolleyballplatz und Funcourt. „Sollte der Sportplatz mehr als 3,5 Millionen Euro kosten, werden wir da etwas kürzen müssen“, sagt Blasnek. Die Neuerrichtung soll vor allem über den Verkauf des Grundes, auf dem sich der aktuelle Sportplatz befindet, erfolgen. Dieser soll für Wohnbau genutzt werden. Dies soll demnächst ausgeschrieben werden.

Bei der Errichtung der Sportanlage will man auf ökologische Aspekte achten. „Wir wollen die Erdbewegungen in Grenzen halten. Die Fußballfelder werden wahrscheinlich in drei Stufen errichtet“, lässt Blasnek wissen. Die Wasserversorgung soll über den Petersbach erfolgen, auf den Dächern sollen Photovoltaikanlagen errichtet werden.