„Cargo-Partner“ aus Fischamend wird japanisch

Im Sommer des Vorjahres kamen erste Gerüchte über einen möglichen Verkauf des Logistikunternehmens „Cargo-Partner“ auf. Damals hieß es vonseiten der Fischamender Spedition man prüfe „strategische Optionen“. Doch was die Spatzen schon seit geraumer Zeit vom Dach pfeifen, ist nun bestätigt: „Cargo-Partner“ wird an die börsennotierte „Nippon Express Holdings“ (NX Group) verkauft. Das bestätigte Eigentümer Stefan Krauter gegenüber dem NÖ Wirtschaftspressedienst.

Im Vorfeld wurde eine Verkaufssumme von mehr als 900 Millionen Euro kolportiert. Bestätigung gibt es dafür allerdings vorerst keine. Die NX Group mit Sitz in der japanischen Hauptstadt Tokio ist unterem Muttergesellschaft der Spedition „Nippon Express“, die auch am Schwechater Flughafen ein Büro und ein Lager betreibt. Laut Krauter handle es sich bei der „NX Group“ um einen „idealen Nachfolger“. Erst vor kurzem hatte der im Tagesgeschäft jahrzehntelang federführende Firmengründer den Staffelstab an sein Management weitergegeben.

Firmengründer wechselt in Aufsichtsrat

„Die Führung durch einen agilen Gründer bringt erhebliche Vorteile mit sich, ab einem gewissen Stadium aber ist eine hochprofessionelle und langfristig stabile Eigentümerschaft das größere Kapital“, stellt Krauter gegenüber dem NÖ Wirtschaftspressedienst fest. Nun sei für ihn der ideale Zeitpunkt gekommen sowohl operativ als auch in Sachen Eigentümerschaft das Zepter aus der Hand zu geben. Krauter soll künftig in den Aufsichtsrat wechseln und weiter in beratender Funktion für den Vorstand tätig sein.

Der Vertrag wurde heute Freitag, 12. Mai, unterzeichnet und soll vorbehaltlich der üblichen regulatorischen Genehmigungen in schätzungsweise vier bis sieben Monaten in Kraft treten. Für den Firmengründer sollen „Cargo-Partner“ und die „NX Group“ von beträchtlichen Synergien profitieren können - unter anderem in Bezug auf die globale Präsenz, ein erweitertes Serviceportfolio oder auch ein verstärktes Know-how im Bereich Regionalität, Produkte und IT.

Vom kleinen Spediteur zum Milliarden-Konzern

Stefan Krauter, Sohn des langjährigen Lkw Walter-Vorstandschefs Franz Krauter, machte sich 1983 mit der Spedition „Cargo-Partner“ selbstständig. Seither entwickelte sich die einstige Luftfracht-Spedition mit Sitz im Fischamender Betriebsgebiet West zum Komplettanbieter im Bereich Logistik. Neben Luft-, See-, Landtransport bietet etwa man auch Lagerservices an. Im Vorjahr erwirtschaftete „Cargo-Partner“ einen Umsatz von 2,06 Milliarden Euro, aktuell beschäftigt das Unternehmen in 40 Ländern der Welt an 160 Standorte mehr als 4.000 Personen.

Im Vergleich zum neuen Eigentümer „NX Group“ ist das Fischamender Unternehmen jedoch ein eher kleines Rädchen am globalen Markt. Denn der japanische Logistikkonzern schloss das Jahr 2022 mit einem Umsatz von etwa 17 Milliarden Euro ab und beschäftigt weltweit rund 73.500 Mitarbeiter. Die Speditionstochter „Nippon Express“ wurde als Ursprungsfirma der heutigen Gruppe 1937 gegründet, deren Vorläufer gar 1872.

