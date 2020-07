„Die Politik hat die Idee, umsetzen muss sie dann ein anderer“, schmunzelte Bürgermeister Jürgen Maschl (SPÖ). Der Schwadorfer Ortschef hob mit diesen Worten den Architekten des neuen Kindergartens in der Franz Huber-Gasse, David Krestan, hervor. Denn der Experte aus dem Büro der WGA Ziviltechniker GmbH war es letztlich, der als Generalplaner das Projekt über hatte.

Am Donnerstag fand der offizielle Spatenstich am Gelände direkt neben der Volksschule statt. Seit Montag haben die Baumaschinen das Sagen. Dabei standen die Vorzeichen auf einen Baustart zum Sommerbeginn in den vergangenen Monaten gar nicht so gut. Coronabedingt mussten die Verhandlungen mit allen elf Einzelgewerken per Telefon- oder Videokonferenz abgehandelt werden.

WGA ZT GmbH So wird der neue Kindergarten von der Gartenansicht aus aussehen. Großteils soll Holz als Baumaterial eingesetzt werden, zudem wird eine Photovoltaikanlage für den Eigenstrombedarf errichtet.

„Trotz einer Zeitverzögerung von zwei Monaten werden wir rechtzeitig im Sommer 2021 fertig und im September den Betrieb aufnehmen“, versicherte Bürgermeister Maschl. Das neue Gebäude wird in einem ersten Schritt ebenerdig Platz für eine fünfte Kindergartengruppe im Ort, eine Tagesbetreuungsgruppe für zwölf unter Dreijährige sowie einen Bewegungsraum und Nebenräume bieten. „Wir können im Erdgeschoß noch eine zusätzliche Gruppe errichten und um drei Gruppen aufstocken“, berichtete Maschl.

Damit hofft der Bürgermeister, dass die Gemeinde nun für 50 Jahre ein Auslangen mit den Kinderbetreuungsplätzen haben wird. Für das Vorhaben nimmt Schwadorf auch rund 1,3 Millionen Euro in die Hand. Wobei eigentlich auf, denn für die notwendige Summe braucht es einen Kredit. Vonseiten des Landes kommen für 15 Jahre circa 353.000 Euro an Tilgungszuschüssen herein. „Eine Millionen Euro müssen wir selbst aufbringen“, hielt Maschl fest.

Das Grundstück gehört übrigens der Genossenschaft „Neue Heimat“, die eine 1.849 m große Teilfläche im Baurecht an die Gemeinde vergab. Auf dem an die Fischamender Straße angrenzenden Teilstück sollen laut Geschäftsführer Christian Wieseneder ein Wohnbau entstehen. Konkrete Pläne gibt es dafür aber noch keine.