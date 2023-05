Flughafen Schwechat ist für „Sim Local“ die Nummer 12

Wer in Länder außerhalb der Europäischen Union reist, der muss im Fall von Telefonaten oder Textnachrichten zusätzliche Kosten in Kauf nehmen. Um derartige Roaming-Gebühren zu umgehen, ist es möglich auf Prepaid-Angebote zurückzugreifen. Dabei wird eine mit einem bestimmten Preis aufgeladene SIM-Karte gekauft und diese dann im Ausland verwendet. Ein Big Player auf diesem Gebiet ist die in Irland ansässige Firma „Sim Locals“.

Besonders am britischen Markt ist das Unternehmen stark vertreten und betreibt etwa Verkaufsstandorte an den Flughäfen Dublin, London-Heathrow oder Manchester. Am Schwechater Airport eröffnete „Sim Local“ nun seinen zwölften selbstgeführten Flughafen-Shop. „Unsere Präsenz wächst kontinuierlich und wir freuen uns mit dem Flughafen Wien zusammenzuarbeiten“, lässt Vertriebsvorstand Ian Rankin in einer Presseaussendung des Schwechater Airports wissen.

Der Verkaufsladen befindet sich in der Ankunftshalle und ist täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Verkauft werden Prepaid-Produkte der SIM-Kartenanbieter Drei, Eety und Lyca sowie Handyzubehör. „Sim Local“ wurde 2011 gegründet und betreibt über sein Netzwerk von Geschäften, Automaten und Partnerschaften 300 Verkaufspunkte an über 100 Flughäfen in weltweit sieben Ländern.

